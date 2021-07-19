И здесь нельзя. Рух не сможет проводить домашние матчи на стадионе Динамо

Львовскому клубу негде играть

  • 19.07.2021 12:06
  • 1699 просмотров
  • 13 комментариев
И здесь нельзя. Рух не сможет проводить домашние матчи на стадионе Динамо
© ФК Рух. Григорий Козловский

Львовский «Рух», несмотря на приближающийся старт нового чемпионата Украины, до сих пор еще не утвердил домашний стадион, на котором будет принимать соперников.

18 июля, после того как львовяне не смогли договориться с арендой «Арены Львов» и получили отказ на проведение матчей на стадионах «Украина» во Львове и на Центральном стадионе в Тернополе, «Рух» обратился с письмом к киевскому «Динамо», разрешить львовянам заявить для домашних матчей стадион «Динамо» им. В. Лобановского.

Однако, как отмечает источник в УАФ, комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу «Руху» и заявить клубный стадион «Динамо» для проведения домашний матчей в УПЛ. Главный мотив отказа – географическая «прописка» «Руха», который по регламенту не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.

Также, по имеющейся информации, дедлайн по ситуации с домашним стадионом для «Руха» - 19 июля. Если к вечеру львовяне не смогут договориться об аренде «Арены Львов», с большой долей вероятности львовяне не получат документы по аттестации для участия в новом чемпионате.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олександр Фурманов
    online
      Олександр Фурманов, 19.07.2021 12:27
    0
    І ще. Пан Козловський достатньо вкрав і міг би викупити стадіон "Україна", якому скоро шістдесят років, і побудувати на місці стадіону "Україна" сучасний стадіон зі відповідністю до всіх вимог.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 12:27
    0
    ну просто чисто теоретично. Припустимо у Львові не має такого стадіону як ЛА. І що тоді? Два клуби на смітник? Зрозуміло, що в такому разі стадіон Україна отримав би третю категорію, а якщо і треба було, то і четверту. Завжди в нашому футболі були якісь скандали і мутки, але те, що відбувається за Павелка, то це просто якийсь театр абсурду
    Ссылка
    Олександр Фурманов
    online
      Олександр Фурманов, 19.07.2021 12:24
    +3
    Футбольна мафія зовсім некерована. Отримали достатньо,щоб будь якою ціною звільнити місце для тих,хто хабар заніс і мусять якусь команду ліквідувати. Підвернувся "Рух" без стадіону, ось і вчепились. "Олімпік" і "Шахтар" могли грати в Київі, бо географічна відстань між Київом і Донецьком всього 717 км, а це зовсім близько. Від Львова до Києва 540 км, це так далекл,це ж вам не 717 км,що можна на велосипеді прилетіти.Навідь ці падлюки причину придумати не спроможні. Саме цьому нашому футболу гаплик і нічого доброго чекати не треба.
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 19.07.2021 12:23
    +4
    УАФ уже совсем обнаглели. Чемп ели дышит, а они в наглую с клубов бабло требуют....
    Если РУХ не может в Киеве играть, нехай Шахтёр, "....який за регламентом не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації." едет в Мариуполь, нечего им в Киеве делать!
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 19.07.2021 12:23
    +2
    Кротам разрешили играть где они захотят, т.к. боятся Ахметки. А Козлик им по-боку...
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 19.07.2021 12:21
    +1
    Гриша видать отказался "заносить" в УАФ, вот его и гнобят...
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 12:19
    +3
    Шахтёр мог бы в том же мариуполе играть а не в киеве..двойные стандарты..
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 12:18
    +6
    Потрібно давити тих гнид що сидять у федерації футболу
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 12:18
    +2
    Бред..мариуполь в киеве играл даже..что попало..
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 12:17
    +5
    А Шахтар ближче зареєстрований до Києва ніж Рух?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 12:11
    -1
    Грицько, твій хід! Санта Барбара якась...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.07.2021 12:11
    +4
    PFCLviv, 19.07.2021 12:08
    Подивимося, коли ФК Львів "кидануть", що ти тоді скажеш...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 12:08
    -1
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 19.07.2021 12:18
    +6
    Потрібно давити тих гнид що сидять у федерації футболу
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 19.07.2021 12:17
    +5
    А Шахтар ближче зареєстрований до Києва ніж Рух?
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 19.07.2021 12:23
    +4
    УАФ уже совсем обнаглели. Чемп ели дышит, а они в наглую с клубов бабло требуют....
    Если РУХ не может в Киеве играть, нехай Шахтёр, "....який за регламентом не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації." едет в Мариуполь, нечего им в Киеве делать!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.07.2021 12:11
    +4
    PFCLviv, 19.07.2021 12:08
    Подивимося, коли ФК Львів "кидануть", що ти тоді скажеш...
    Ссылка
    Олександр Фурманов
    online
      Олександр Фурманов, 19.07.2021 12:24
    +3
    Футбольна мафія зовсім некерована. Отримали достатньо,щоб будь якою ціною звільнити місце для тих,хто хабар заніс і мусять якусь команду ліквідувати. Підвернувся "Рух" без стадіону, ось і вчепились. "Олімпік" і "Шахтар" могли грати в Київі, бо географічна відстань між Київом і Донецьком всього 717 км, а це зовсім близько. Від Львова до Києва 540 км, це так далекл,це ж вам не 717 км,що можна на велосипеді прилетіти.Навідь ці падлюки причину придумати не спроможні. Саме цьому нашому футболу гаплик і нічого доброго чекати не треба.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 12:19
    +3
    Шахтёр мог бы в том же мариуполе играть а не в киеве..двойные стандарты..
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 19.07.2021 12:23
    +2
    Кротам разрешили играть где они захотят, т.к. боятся Ахметки. А Козлик им по-боку...
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 12:18
    +2
    Бред..мариуполь в киеве играл даже..что попало..
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 19.07.2021 12:21
    +1
    Гриша видать отказался "заносить" в УАФ, вот его и гнобят...
    Ссылка
    Олександр Фурманов
    online
      Олександр Фурманов, 19.07.2021 12:27
    0
    І ще. Пан Козловський достатньо вкрав і міг би викупити стадіон "Україна", якому скоро шістдесят років, і побудувати на місці стадіону "Україна" сучасний стадіон зі відповідністю до всіх вимог.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.07.2021 12:27
    0
    ну просто чисто теоретично. Припустимо у Львові не має такого стадіону як ЛА. І що тоді? Два клуби на смітник? Зрозуміло, що в такому разі стадіон Україна отримав би третю категорію, а якщо і треба було, то і четверту. Завжди в нашому футболі були якісь скандали і мутки, але те, що відбувається за Павелка, то це просто якийсь театр абсурду
    Ссылка
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