ВИДЕО. Лучший автограф в карьере. Роналдиньо расписался на груди фанатки

Бывший игрок сборной Бразилии, «Барселоны» и других клубов Роналдиньо дал необычный автограф. Эффектная девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он ответил согласием.
Роналдиньо оставил автограф по всей ширине топа девушки.
«Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь», — написано в описании видео.
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Ronaldinho firmó uno de los mejores autógrafos de toda su vida😳🔥… pic.twitter.com/t2WRDPMqme— Actual Fútbol (@ActualFutbol) July 15, 2021
Источник — Sport.ua
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