ВИДЕО. Лучший автограф в карьере. Роналдиньо расписался на груди фанатки

Бразильский футболист уважил поклонницу

  • 19.07.2021 10:18
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ВИДЕО. Лучший автограф в карьере. Роналдиньо расписался на груди фанатки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Бразилии, «Барселоны» и других клубов Роналдиньо дал необычный автограф. Эффектная девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он ответил согласием.

Роналдиньо оставил автограф по всей ширине топа девушки.

«Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь», — написано в описании видео.

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Источник — Sport.ua

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