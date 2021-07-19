ВИДЕО. Лучший автограф в карьере. Роналдиньо расписался на груди фанатки

Бывший игрок сборной Бразилии, «Барселоны» и других клубов Роналдиньо дал необычный автограф. Эффектная девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он ответил согласием.

Роналдиньо оставил автограф по всей ширине топа девушки.

«Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь», — написано в описании видео.

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