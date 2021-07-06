ФОТО. Роналдиньо, Погба, Дибала и Матюиди отдыхают вместе

Один из лучших бразильских футболистов в истории Роналдиньо встретился со звездными игроками - Полем Погба, Пауло Дибалой и Блезом Матюиди.
Спортсмены отдыхали вместе в одном из клубов Майами (Флорида, США).
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Источник — Sport.ua
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