Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье еще не готово играть с командами УПЛ»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над турецким «Аланьяспором» (1:0) в контрольном матче.

«Объективно, мы еще не готовы играть с командами Премьер-лиги. Уровень «Аланьяспора» - финалист Кубка Турции, команда заняла 7-е место в чемпионате. У нас была злая по-спортивному команда. Игровая дисциплина была на высоком уровне. Их терпение заслуживает уважения.

Честно, думали, что будет тяжелее. Работали в двухразовом режиме, не было ни одного выходного. Большую часть запланированного мы сделали», - сказал Калитвинцев.