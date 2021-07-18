Полесье в контрольном матче обыграло турецкий Аланьяспор

В субботу, 17 июля, в Турции состоялся контрольный матч украинского клуба Первой лиги, которым руководит Юрий Калитвинцев.
Матч проходил на стадионе Lavanta Tepesi. Житомирское «Полесье» обыграло турецкий «Аланьяспор» со счетом 1:0. Единственный матч в поединке забил Илья Чередниченко на 46-й минуте.
Товарищеский матч
Турция, 18 июля
«Полесье» Житомир – «Аланьяспор» Турция – 1:0
Гол: Чередниченко, 46.
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Источник — Sport.ua
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