Гаэль МОНФИС о браке со Свитолиной: «Выиграть Ролан Гаррос было бы легче»

Французский теннисист испытывает много эмоций

  • 18.07.2021 10:08
  • 3279 просмотров
  • 6 комментариев
Гаэль МОНФИС о браке со Свитолиной: «Выиграть Ролан Гаррос было бы легче»
© Instagram

Известный французский теннисист Гаэль Монфис произнес интересную речь на свадьбе с украинкой Элиной Свитолиной. Напомним, 16 июля пара сыграла свадьбу.

«Сегодня мы празднуем наш союз с Элиной. Хочу сказать спасибо за всю вашу любовь, она греет мне душу. Здесь я наблюдал за вами. И обычно я чувствую себя комфортно и расслабленно, но это гораздо тяжелее, чем я думал. Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще», — сказал Монфис.

Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021 года теннисисты сделали перерыв в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Rash VM
      Rash VM, 18.07.2021 11:39
    -2
    Диванний Експерт, 18.07.2021 11:10
    Ти, Монфіс, багато не патякай, а роби нашу дівчину щасливою.
    Наші дівчата і за орангутангів підуть. І будуть жити лиш би де, хоча би на деревах. Прикладів що білий мужик жениться на негритосці в сто разів менше...
    Ссылка
    jugulator
    online
      jugulator, 18.07.2021 11:14
    0
    Микола, 18.07.2021 10:48
    Чернильница...
    Это ее выбор. Тебе-то какое дело?
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
      Диванний Експерт, 18.07.2021 11:10
    +6
    Ти, Монфіс, багато не патякай, а роби нашу дівчину щасливою.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.07.2021 10:58
    +5
    Взяти за дружину українку? Ну ти й самогубець, Монфісе
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 10:52
    +1
    Микола, 18.07.2021 10:48
    Чернильница...
    Коля, ты больной расист
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 18.07.2021 10:48
    -2
    Чернильница...
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
      Диванний Експерт, 18.07.2021 11:10
    +6
    Ти, Монфіс, багато не патякай, а роби нашу дівчину щасливою.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.07.2021 10:58
    +5
    Взяти за дружину українку? Ну ти й самогубець, Монфісе
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 10:52
    +1
    Микола, 18.07.2021 10:48
    Чернильница...
    Коля, ты больной расист
    Ссылка
    jugulator
    online
      jugulator, 18.07.2021 11:14
    0
    Микола, 18.07.2021 10:48
    Чернильница...
    Это ее выбор. Тебе-то какое дело?
    Ссылка
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