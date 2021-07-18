Гаэль МОНФИС о браке со Свитолиной: «Выиграть Ролан Гаррос было бы легче»

Известный французский теннисист Гаэль Монфис произнес интересную речь на свадьбе с украинкой Элиной Свитолиной. Напомним, 16 июля пара сыграла свадьбу.

«Сегодня мы празднуем наш союз с Элиной. Хочу сказать спасибо за всю вашу любовь, она греет мне душу. Здесь я наблюдал за вами. И обычно я чувствую себя комфортно и расслабленно, но это гораздо тяжелее, чем я думал. Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще», — сказал Монфис.

Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021 года теннисисты сделали перерыв в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.