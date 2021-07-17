БАРТУЛОВИЧ: «Инцидент с гранатой? Помню, в каком шоке мы были»

Хавбек «Ингульца» рассказал о президенте клуба Александре Поворознюке

  • 17.07.2021 01:59
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БАРТУЛОВИЧ: «Инцидент с гранатой? Помню, в каком шоке мы были»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович рассказал о президенте клуба Александре Поворознюке:

«Когда мы играли в Первой лиге, он чаще приезжал на базу. Был карантин, когда собрались, он приезжал и говорил, что все будет хорошо, что по-любому доиграем сезон в Первой лиге. Он нас поддерживал и говорил, чтобы мы готовились серьезно, потому что будем доигрывать, не важно, в каком формате. В итоге, так и получилось, доиграли чемпионат и вышли в УПЛ.

Он все делает, чтобы команда себя чувствовала хорошо и могла выступать в Премьер-лиге. Выполняет все, что от него требуется. Он не только что-то делает для футболистов. Он и для людей много чего делает в своем регионе. Делает такие поступки, просто об этом не знают.

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Инцидент с гранатой? Помню, в каком мы шоке были, когда узнали. Сидели с командой на базе, смотрели футбол, и тут нам звонки. Начинаем узнавать, все были в шоке. Слава Богу, что все обошлось, и он жив-здоров. На следующий день он передал нам через главного тренера, что у президента все в порядке. «Ингулец» зависит от Поворознюка, судьба всех нас от него зависит».

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Источник — Sportarena

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