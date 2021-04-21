ПОВОРОЗНЮК: «Чудак достает гранату и кладет на стол, не знаю, как я выжил»

Президент «Ингульца» чувствует себя нормально

  • 21.04.2021 11:09
  • 667 просмотров
  • 2 комментария
ПОВОРОЗНЮК: «Чудак достает гранату и кладет на стол, не знаю, как я выжил»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился подробности инцидента со взрывом гранаты, в комнате, где он находился.

«Мое состояние? Все нормально, я не в больнице.

Ни с чем это (взрыв прим.) не связываю, не могу прийти в себя. Одно не знаю, как я выжил, просто не знаю.

Когда сидишь говоришь с людьми ни о чем, смеешься и здесь чудак кладет гранату на стол. Не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом, столы и иконы меня накрывают, меня это спасло», - сказал Поворознюк.

Источники отмечают, что в результате взрыва погиб один человек, другой ранен.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 21.04.2021 11:15
    0
    Усе так банально просто та буденно..... Що аж 90 згадалися. Брагін, стадіон, футбол.....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 11:15
    0
    Приходил Серёжка, поиграли мы немножко ? Оо
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 21.04.2021 11:15
    0
    Усе так банально просто та буденно..... Що аж 90 згадалися. Брагін, стадіон, футбол.....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 11:15
    0
    Приходил Серёжка, поиграли мы немножко ? Оо
    Ссылка
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