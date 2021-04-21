ПОВОРОЗНЮК: «Чудак достает гранату и кладет на стол, не знаю, как я выжил»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился подробности инцидента со взрывом гранаты, в комнате, где он находился.

«Мое состояние? Все нормально, я не в больнице.

Ни с чем это (взрыв прим.) не связываю, не могу прийти в себя. Одно не знаю, как я выжил, просто не знаю.

Когда сидишь говоришь с людьми ни о чем, смеешься и здесь чудак кладет гранату на стол. Не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом, столы и иконы меня накрывают, меня это спасло», - сказал Поворознюк.

Источники отмечают, что в результате взрыва погиб один человек, другой ранен.