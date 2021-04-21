«Кучи мяса, рука валяется»: Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты в офисе, где он присутствовал. Напомним, в результате трагического инцидента один человек погиб, еще один получил осколочные ранения.

– Хочу успокоить всех своих поклонников, футбольную общественность, и разочаровать недругов. Со мной все нормально. По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.

– Скажите, что вы помните? Как произошел взрыв, при каких условиях?

– Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий, сказал: «Приезжай к нам, мы на базе». Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: «Приезжай на 5 минут». Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят. Я сел с левой стороны. Сидели и говорили, скажем так, не о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Шуток мало. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается.

Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал полицию, вызвал скорую сразу. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, пока приедет полиция. Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо.