«Кучи мяса, рука валяется»: Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты

Также президент «Ингульца» назвал остальных участников трагического инцидента

  • 21.04.2021 14:35
  • 7563 просмотра
  • 12 комментариев
«Кучи мяса, рука валяется»: Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты
© Футбол 1/2/3. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты в офисе, где он присутствовал. Напомним, в результате трагического инцидента один человек погиб, еще один получил осколочные ранения.

– Хочу успокоить всех своих поклонников, футбольную общественность, и разочаровать недругов. Со мной все нормально. По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.

– Скажите, что вы помните? Как произошел взрыв, при каких условиях?
– Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий, сказал: «Приезжай к нам, мы на базе». Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: «Приезжай на 5 минут». Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят. Я сел с левой стороны. Сидели и говорили, скажем так, не о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Шуток мало. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается.

Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал полицию, вызвал скорую сразу. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, пока приедет полиция. Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.04.2021 15:44
    +1
    Как я и говорил, номинанты на премию Дарвина
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 15:32
    +2
    никовіліст, 21.04.2021 15:27
    звичайна ситуація для тих, хто з тієї ж кишені ту ж гранату дістав, похизуватись наприклад. До чого Ваш сміх?
    не звертай уваги. воно просто дурне
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 15:31
    -1
    интересно, зачем звонить и приглашать человека приехать на 5 минут, чтобы потом при встрече разговаривпть ни о чем？
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    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:27
    +1
    Alexander Киев, 21.04.2021 15:10
    " він бере гранату і кладе у кишеню собі. " кто еще в это верит?
    звичайна ситуація для тих, хто з тієї ж кишені ту ж гранату дістав, похизуватись наприклад. До чого Ваш сміх?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 15:20
    +1
    Тут что второй скажет тоже играет роль.Но уже думаю нет смысла.В любом случае ответы будут одни.Вообще всё как то мутно.Приезжай на 5 минут я тебе гранату покажу..
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 15:10
    -4
    " він бере гранату і кладе у кишеню собі. " кто еще в это верит?
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:07
    0
    P.S. а гранату (чавунну) кидав нише в школі на НВП. Може ті вусики й не могли зачепитися за одежу, я б на місці Поворознюка також більшого не розповів би.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:05
    0
    sokolyk, 21.04.2021 14:53
    Пи#@&жь! Как ни странно граната очень безопасное оружие даже в снаряженном виде. Для того, чтобы выдернуть чеку, нужно отогнуть предохранительные усики, без этого никак! Она не может взорваться случайно, по крайней мере так как это описано!
    Треба розглядати всі версії. Вертелецький не став би сам себе підривати. Вусики могли зачепитися за одежу й відігнутися в процесі діставання. Надаль, Поворознюк не розповідає в задіяному стані побачив гранату чи з запобіжником та чекою на місці. Можливо не вміє розрізняти ,не кожного в армії вчили користуватися гранатами. Я відслужив 2 роки в СА в батальоні зв'язку, в БТР зв'язку, так всі ми лише з АК стріляли, а пістолети бачили лише у прапорщиків.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 15:03
    0
    sokolyk, 21.04.2021 14:53
    Пи#@&жь! Как ни странно граната очень безопасное оружие даже в снаряженном виде. Для того, чтобы выдернуть чеку, нужно отогнуть предохранительные усики, без этого никак! Она не может взорваться случайно, по крайней мере так как это описано!
    Сколько уже дураков взрывалось и невинных людей взрывало.
    Они имбицылы вытягиваю чеку туда назад и усики зажимаю. Туда назад.Все же Рембо .
    А потом приходит время усику переломится от этого.
    Но они же имбицылы думают если усик железнодорожный он вечный
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 21.04.2021 14:53
    -1
    Пи#@&жь! Как ни странно граната очень безопасное оружие даже в снаряженном виде. Для того, чтобы выдернуть чеку, нужно отогнуть предохранительные усики, без этого никак! Она не может взорваться случайно, по крайней мере так как это описано!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 14:50
    -2
    Sport, 21.04.2021 14:38
    Мутно очень. Недоговаривает что-то, а может и вообще врёт.
    Скорее всего шантажировал гранатой аля Саша Белый. Бригады пересмотрелись. Потом кто-то ее пытается отобрать и рвануло.
    Ссылка
    Sport
      Sport, 21.04.2021 14:38
    0
    Мутно очень. Недоговаривает что-то, а может и вообще врёт.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 15:32
    +2
    никовіліст, 21.04.2021 15:27
    звичайна ситуація для тих, хто з тієї ж кишені ту ж гранату дістав, похизуватись наприклад. До чого Ваш сміх?
    не звертай уваги. воно просто дурне
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.04.2021 15:44
    +1
    Как я и говорил, номинанты на премию Дарвина
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:27
    +1
    Alexander Киев, 21.04.2021 15:10
    " він бере гранату і кладе у кишеню собі. " кто еще в это верит?
    звичайна ситуація для тих, хто з тієї ж кишені ту ж гранату дістав, похизуватись наприклад. До чого Ваш сміх?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 15:20
    +1
    Тут что второй скажет тоже играет роль.Но уже думаю нет смысла.В любом случае ответы будут одни.Вообще всё как то мутно.Приезжай на 5 минут я тебе гранату покажу..
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:07
    0
    P.S. а гранату (чавунну) кидав нише в школі на НВП. Може ті вусики й не могли зачепитися за одежу, я б на місці Поворознюка також більшого не розповів би.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 21.04.2021 15:05
    0
    sokolyk, 21.04.2021 14:53
    Пи#@&жь! Как ни странно граната очень безопасное оружие даже в снаряженном виде. Для того, чтобы выдернуть чеку, нужно отогнуть предохранительные усики, без этого никак! Она не может взорваться случайно, по крайней мере так как это описано!
    Треба розглядати всі версії. Вертелецький не став би сам себе підривати. Вусики могли зачепитися за одежу й відігнутися в процесі діставання. Надаль, Поворознюк не розповідає в задіяному стані побачив гранату чи з запобіжником та чекою на місці. Можливо не вміє розрізняти ,не кожного в армії вчили користуватися гранатами. Я відслужив 2 роки в СА в батальоні зв'язку, в БТР зв'язку, так всі ми лише з АК стріляли, а пістолети бачили лише у прапорщиків.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.04.2021 15:03
    0
    sokolyk, 21.04.2021 14:53
    Пи#@&жь! Как ни странно граната очень безопасное оружие даже в снаряженном виде. Для того, чтобы выдернуть чеку, нужно отогнуть предохранительные усики, без этого никак! Она не может взорваться случайно, по крайней мере так как это описано!
    Сколько уже дураков взрывалось и невинных людей взрывало.
    Они имбицылы вытягиваю чеку туда назад и усики зажимаю. Туда назад.Все же Рембо .
    А потом приходит время усику переломится от этого.
    Но они же имбицылы думают если усик железнодорожный он вечный
    Ссылка
    Sport
      Sport, 21.04.2021 14:38
    0
    Мутно очень. Недоговаривает что-то, а может и вообще врёт.
    Ссылка
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