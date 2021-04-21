Один человек погиб. Полиция расследует нападение на президента Ингульца

Александр Поворознюк чудом остался невредим

  • 21.04.2021 12:58
  • 4237 просмотров
  • 9 комментариев
Один человек погиб. Полиция расследует нападение на президента Ингульца
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Полиция расследует факт нападения на президента «Ингульца» Александра Поворознюка, в результате которого погиб один человек.

В момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один человек получил тяжелые травмы, другой - осколочные ранения, и только Александр Поворознюк чудом остался невредим.

58-летний мужчина, который пострадал сильнее всего, был срочно доставлен в лечебное учреждение. Сегодня, 21 апреля, от полученных травм он скончался.

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(19 голосов)

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Комментарии
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 21.04.2021 14:00
    +1
    примерно так как ахметка завладел кротами и что ахметка на месте
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 13:53
    0
    Это Суперлига там погибла
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 13:32
    +1
    Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    но это не значит, что нужно везде, в том числе на дружеские посиделки, таскать с собой гранаты
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 13:28
    +1
    Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    Может быть в "Доме футбола"???
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 13:26
    0
    Если не было конфликта, то значит имел место понт со стороны доставшего гранату! Нашли чем играться мля
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 13:25
    -2
    Та шо тут не ясного, бухав з якимось ветераном АТО.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.04.2021 13:22
    0
    R.I.P
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    0
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 21.04.2021 12:59
    0
    человек с гранатой выжил или погиб?
    Ссылка
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 21.04.2021 14:00
    +1
    примерно так как ахметка завладел кротами и что ахметка на месте
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 13:32
    +1
    Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    но это не значит, что нужно везде, в том числе на дружеские посиделки, таскать с собой гранаты
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 13:28
    +1
    Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    Может быть в "Доме футбола"???
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 13:53
    0
    Это Суперлига там погибла
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 21.04.2021 13:26
    0
    Если не было конфликта, то значит имел место понт со стороны доставшего гранату! Нашли чем играться мля
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.04.2021 13:22
    0
    R.I.P
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 21.04.2021 13:06
    0
    Сейчас столько оружия и боеприпасов у населения, что не знаешь где следующий раз рванёт
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 21.04.2021 12:59
    0
    человек с гранатой выжил или погиб?
    Ссылка
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