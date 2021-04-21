Один человек погиб. Полиция расследует нападение на президента Ингульца

Полиция расследует факт нападения на президента «Ингульца» Александра Поворознюка, в результате которого погиб один человек.

В момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один человек получил тяжелые травмы, другой - осколочные ранения, и только Александр Поворознюк чудом остался невредим.

58-летний мужчина, который пострадал сильнее всего, был срочно доставлен в лечебное учреждение. Сегодня, 21 апреля, от полученных травм он скончался.

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