ВИДЕО. Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал себе татуировку в честь победы на Евро-2020. На левой руке вратаря теперь изображен Кубок Анри Делоне, который вручается за победу на Евро, и дата победного финала – 11.07.2021:
Ранее Доннарумма на правах свободного агента перешел в ПСЖ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.