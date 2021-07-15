Евгений КОНОПЛЯНКА: «Будем грызть землю, чтобы быть первыми»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка оценил новую форму команды и рассказал о подготовке к новому сезону:
– Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий, цвет «Шахтера».
- Как проходит восстановление?
– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.
- Де Дзерби сильно гоняет команду?
– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: «Слабо», то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.
- Задача на сезон?
– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми.
Источник — Трибуна
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ор.
2 - Коноплянка
а сейчас 3я - Конопляка
ор.
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