Евгений КОНОПЛЯНКА: «Будем грызть землю, чтобы быть первыми»

Хавбек «Шахтера» - о целях на сезон

  • 15.07.2021 23:52
  • 439 просмотров
  • 8 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Будем грызть землю, чтобы быть первыми»
© ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка оценил новую форму команды и рассказал о подготовке к новому сезону:

– Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий, цвет «Шахтера».

- Как проходит восстановление?
– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.

- Де Дзерби сильно гоняет команду?
– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: «Слабо», то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.

- Задача на сезон?
– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 16.07.2021 00:21
    -1
    Грызите, не подавитесь.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 00:18
    +1
    Та не нужно ничего грызть, в УПЛ так точно, просто подачек больше не нужно делать и всего-то делов. В Украине у Шахтёра попросту нет равных, это факт всем фактам факт. А косточки погрызть мы кидаем примерно раз в 5 лет.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 16.07.2021 00:12
    0
    будешь грызть лаву запасных...
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 16.07.2021 00:08
    +3
    ua-igor, 16.07.2021 00:04
    правильно сказати и не гризти, а рити землю
    Так он про грызть скамью запасных
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.07.2021 00:07
    +2
    Если коно главный рытель то это будет еще то шапито
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 16.07.2021 00:05
    +1
    1 стадия - Конопля
    2 - Коноплянка
    а сейчас 3я - Конопляка
    ор.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 16.07.2021 00:04
    +2
    правильно сказати и не гризти, а рити землю
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.07.2021 00:01
    0
    ага, основний гризун
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 16.07.2021 00:08
    +3
    ua-igor, 16.07.2021 00:04
    правильно сказати и не гризти, а рити землю
    Так он про грызть скамью запасных
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.07.2021 00:07
    +2
    Если коно главный рытель то это будет еще то шапито
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 16.07.2021 00:04
    +2
    правильно сказати и не гризти, а рити землю
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 00:18
    +1
    Та не нужно ничего грызть, в УПЛ так точно, просто подачек больше не нужно делать и всего-то делов. В Украине у Шахтёра попросту нет равных, это факт всем фактам факт. А косточки погрызть мы кидаем примерно раз в 5 лет.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 16.07.2021 00:05
    +1
    1 стадия - Конопля
    2 - Коноплянка
    а сейчас 3я - Конопляка
    ор.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 16.07.2021 00:12
    0
    будешь грызть лаву запасных...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.07.2021 00:01
    0
    ага, основний гризун
    Ссылка
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