Коноплянка вернулся к полноценной работе с Шахтером

«Шахтер» сообщил, что на тренировочном сборе в Австрии к полноценной работе в общей группе вернулся полузащитник Евгений Коноплянка.

Игрок из-за проблем с ногой пропустил Евро-2020 и только сейчас сумел приступить к тренировкам с первой командой.

Коноплянка пропустил все три контрольных матча на сборе.

Кроме того, в общую группу вернулся форвард Фернандо.