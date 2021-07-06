Коноплянка вернулся к полноценной работе с Шахтером

«Шахтер» сообщил, что на тренировочном сборе в Австрии к полноценной работе в общей группе вернулся полузащитник Евгений Коноплянка.
Игрок из-за проблем с ногой пропустил Евро-2020 и только сейчас сумел приступить к тренировкам с первой командой.
Коноплянка пропустил все три контрольных матча на сборе.
Кроме того, в общую группу вернулся форвард Фернандо.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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