БЕНИТЕС: «Тех, кто меня поддерживает, больше, чем тех, кто угрожает»

Наставник «Эвертона» - об отношениях с болельщиками

  • 15.07.2021 23:03
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
БЕНИТЕС: «Тех, кто меня поддерживает, больше, чем тех, кто угрожает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес после своего прихода в клуб столкнулся с негативной реакцией фанатов, которые угрожали ему из-за его прошлого в «Ливерпуле».

Сам Бенитес рассказал о том, как справляется с этим давлением:

«Гораздо больше людей меня поддерживают, чем тех, кто угрожает. Поэтому мне нечего бояться.

Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, мне все удалось. Уверен, что у нас все получится».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности