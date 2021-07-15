БЕНИТЕС: «Тех, кто меня поддерживает, больше, чем тех, кто угрожает»

Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес после своего прихода в клуб столкнулся с негативной реакцией фанатов, которые угрожали ему из-за его прошлого в «Ливерпуле».

Сам Бенитес рассказал о том, как справляется с этим давлением:

«Гораздо больше людей меня поддерживают, чем тех, кто угрожает. Поэтому мне нечего бояться.

Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, мне все удалось. Уверен, что у нас все получится».