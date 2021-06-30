ОФИЦИАЛЬНО. Бенитес – новый главный тренер Эвертона

«Эвертон» официально объявил о назначении на пост главного тренера Рафаэля Бенитеса. Контракт рассчитан на три года.

Ранее фанаты «Эвертона» угрожали Бенитесу и требовали не подписывать контракт с клубом. Это связано с тем, что в 2004-2010 годах испанский тренер возглавлял принципиального соперника «ирисок», «Ливерпуль».

Также на пост главного тренера «Эвертон» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.

Кроме «Ливерпуля», Бенитес работал в АПЛ с «Челси» (2012-2013 годы) и «Ньюкаслом» (2016-2019 годы). Предыдущим местом работы тренера был китайский «Далянь Ифан».