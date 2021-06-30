ОФИЦИАЛЬНО. Бенитес – новый главный тренер Эвертона

Испанский специалист возвращается в АПЛ

  • 30.06.2021 17:37
  • 802 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Бенитес – новый главный тренер Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

«Эвертон» официально объявил о назначении на пост главного тренера Рафаэля Бенитеса. Контракт рассчитан на три года.

Ранее фанаты «Эвертона» угрожали Бенитесу и требовали не подписывать контракт с клубом. Это связано с тем, что в 2004-2010 годах испанский тренер возглавлял принципиального соперника «ирисок», «Ливерпуль».

Также на пост главного тренера «Эвертон» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.

Кроме «Ливерпуля», Бенитес работал в АПЛ с «Челси» (2012-2013 годы) и «Ньюкаслом» (2016-2019 годы). Предыдущим местом работы тренера был китайский «Далянь Ифан».

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Источник — ФК Эвертон

(3 голоса)

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Комментарии
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 30.06.2021 17:51
    0
    Це зрада
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 17:43
    0
    Фаны Ливерпуля .... ФАС )
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 30.06.2021 17:51
    0
    Це зрада
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 17:43
    0
    Фаны Ливерпуля .... ФАС )
    Ссылка
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