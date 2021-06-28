Фаны Эвертона угрожают Бенитесу: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай»

Полиция Ливерпуля подтвердила, что занимается расследованием появления плаката возле дома наставника Рафаэля Бенитеса.
Испанский специалист близок к подписанию контракта с «Эвертоном», однако фаны не воспринимают Бенитеса, который ранее работал с «Ливерпулем». Более того, в то время Рафа назвал «Эвертон» «всего лишь маленькая команда».
Радикальные фаны подготовили плакат с призывом не работать с «Эвертоном»: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай».
Бенитес должен заменить Карло Анчелотти, который ушел в «Реал».
Источник — BBC
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Лично я против, чтобы именно Циган тренировал Динамо и на этом моя личная позиция заканчивается. Я ее высказал и все.
Угрожать жизни близким - это уже маразм, выходящий за рамки разумного.
Лично я против, чтобы именно Циган тренировал Динамо и на этом моя личная позиция заканчивается. Я ее высказал и все.
Угрожать жизни близким - это уже маразм, выходящий за рамки разумного.
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