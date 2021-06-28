Фаны Эвертона угрожают Бенитесу: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай»

Полиция Ливерпуля подтвердила, что занимается расследованием появления плаката возле дома наставника Рафаэля Бенитеса.

Испанский специалист близок к подписанию контракта с «Эвертоном», однако фаны не воспринимают Бенитеса, который ранее работал с «Ливерпулем». Более того, в то время Рафа назвал «Эвертон» «всего лишь маленькая команда».

Радикальные фаны подготовили плакат с призывом не работать с «Эвертоном»: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай».

Бенитес должен заменить Карло Анчелотти, который ушел в «Реал».