Фаны Эвертона угрожают Бенитесу: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай»

Фаны против Бенитеса

  • 28.06.2021 17:45
  • 1446 просмотров
  • 2 комментария
Фаны Эвертона угрожают Бенитесу: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция Ливерпуля подтвердила, что занимается расследованием появления плаката возле дома наставника Рафаэля Бенитеса.

Испанский специалист близок к подписанию контракта с «Эвертоном», однако фаны не воспринимают Бенитеса, который ранее работал с «Ливерпулем». Более того, в то время Рафа назвал «Эвертон» «всего лишь маленькая команда».

Радикальные фаны подготовили плакат с призывом не работать с «Эвертоном»: «Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай».

Бенитес должен заменить Карло Анчелотти, который ушел в «Реал».

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Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 18:08
    0
    Это неправильно. Клуб и человек решают о сотрудничестве. При чем тут фаны к этому?
    Лично я против, чтобы именно Циган тренировал Динамо и на этом моя личная позиция заканчивается. Я ее высказал и все.
    Угрожать жизни близким - это уже маразм, выходящий за рамки разумного.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 28.06.2021 18:03
    0
    Так он все правильно сказал....Эвертон маленькая команда. Середняк. Войти в топ 10 для них уже победа.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 18:08
    0
    Это неправильно. Клуб и человек решают о сотрудничестве. При чем тут фаны к этому?
    Лично я против, чтобы именно Циган тренировал Динамо и на этом моя личная позиция заканчивается. Я ее высказал и все.
    Угрожать жизни близким - это уже маразм, выходящий за рамки разумного.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 28.06.2021 18:03
    0
    Так он все правильно сказал....Эвертон маленькая команда. Середняк. Войти в топ 10 для них уже победа.
    Ссылка
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