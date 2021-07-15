Атлетико Мадрид интересуется одноклубником Ярмоленко

«Атлетико» Мадрид попытается нынешним летом подписать английского полузащитника Джесси Лингарда. В его услугах заинтересован лично главный тренер «Матрасников» Диего Симеоне.
Вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в «Вест Хэме», а права на игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что 28-летний хавбек может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом».
Суммарно в прошлом сезоне Лингард провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, и отличился в них 9 голами и 5 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.
Источник — 90min
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