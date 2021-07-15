Атлетико Мадрид интересуется одноклубником Ярмоленко

Джесси Лингард может продолжить карьеру в Испании

  • 15.07.2021 21:41
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Атлетико Мадрид интересуется одноклубником Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

«Атлетико» Мадрид попытается нынешним летом подписать английского полузащитника Джесси Лингарда. В его услугах заинтересован лично главный тренер «Матрасников» Диего Симеоне.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в «Вест Хэме», а права на игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что 28-летний хавбек может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом».

Суммарно в прошлом сезоне Лингард провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, и отличился в них 9 голами и 5 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

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Источник — 90min

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