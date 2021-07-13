Лингард в ближайшее время подпишет полноценный контракт с Вест Хэмом

Полузащитник Джесси Лингард вскоре заключит полноценный контракт с «Вест Хэмом».
В сезоне 2020/21 28-летний англичанин играл за лондонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что Лингард склоняется к полноценному переходу в «Вест Хэм», обсудив свои планы с главным тренером МЮ Уле-Гуннаром Сульшером.
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Источник — Daily Mail
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