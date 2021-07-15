Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Слухи о Левандовски? Это нормально»

Наставник «Баварии» - о будущем лидера команды

  • 15.07.2021 19:45
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Слухи о Левандовски? Это нормально»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном уходе форварда команды Роберта Левандовски:

«Слухи о Роберте Левандовски ходят много лет. Думаю, это началось еще с момента его перехода в «Баварию».

Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.

Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта».

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Источник — Sky Germany

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