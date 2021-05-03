Левандовски может оказаться в Англии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов продолжить карьеру в Англии.

Как отмечает Bild, 32-летний футболист хочет подписать новый контракт с клубом, но «Бавария» не заинтересована в этом.

В случае, если агенту Левандовски не удастся договориться о повышении зарплаты форварда, он может перебраться в английский клуб. Ранее интерес к поляку проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Текущий контракт поляка с «Баварией» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезона нападающий забил 43 мяча и отдал 8 голевых пасов в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Левандовски в «Реал».