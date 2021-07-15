Кристалл назначил нового директора

Херсонский «Кристалл» в новый футбольный сезон входит с кадровыми перестановками в верхушке клуба.
Новым директором «Кристалла» стал 47-летний Владимир Лебедь, известный в прошлом футболист, выступавший за «Днепр», «Черноморец», ЦСКА, «Зенит». В последнее время он возглавлял спортшколу «Кристалла».
По имеющейся информации, с новым главным тренером «Кристалла» клубное руководство определится 16 июля.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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