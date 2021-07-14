«Подгорает в одном месте». Рух и УАФ продолжают конфликт из-за стадиона

Львовский клуб ранее объявил о намерении сняться с УПЛ

  • 14.07.2021 19:11
  • 985 просмотров
  • 2 комментария
«Подгорает в одном месте». Рух и УАФ продолжают конфликт из-за стадиона
© fcrukh.com

«Рух» на официальном сайте подготовил еще один ответ в адрес УАФ из-за скандала вокруг стадиона «Украина».

Ранее «Рух» отказался играть на «Арене Львов», так как не сумел договориться с руководством стадиона по поводу условий. Клуб решил перебраться на стадион «Украина», однако УАФ понизила категорию этого стадиона до 2-й, поэтому на арене нельзя играть в УПЛ.

«Рух» угрожает сняться с турнира, если УАФ не вернет «Украине» 3-ю категорию.

Одновременно с этим стороны обмениваются выпадами в СМИ. Мирон Маркевич в одном из интервью заявил, что надеется, что стороны найдут компромисс.

На это «Рух» ответил:

«Уважаемый Мирон Богданович, футбольный клуб «Рух» не обязан «находить компромисс» с «Ареной Львов», ведь те условия, которые предлагает руководство этого государственного комплекса, неприемлемы и манипулятивны. И еще - к безопасности на «Арене Львов» также немало вопросов. О чем свидетельствует государственный аудит «Арены Львов», который мы публиковали ранее».

«Также хотели бы обратить внимание горе-журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала никак не связан с содержанием комментария Маркевича. За уши притянутая фраза будто бы Маркевича, что «львовские клубы должны прекратить шантаж», ярко свидетельствует о том, что в УАФ начало очень сильно «подгорать» в одном месте из-за позиции ФК «Рух» относительно действий руководителей украинского футбола».

Отметим, что вместе с «Рухом» на стадион «Украина» захотел перебраться и ФК «Львов».

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Источник — ФК Рух Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    ua-igor
    online
      ua-igor, 14.07.2021 19:43
    +1
    Пускай снимаются с чемпионата, можно подумать что кого то это сильно расстроит
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.07.2021 19:38
    +3
    Металлист за свой домашний стадион платит 300к за матч, Шахтер за один матч на НСК 550к. Вопрос: в чем неадекватность цены в 270к за один матч на Арене-Львов? Как эти люди хотят чего-то добиться в футболе, если они даже не в состоянии обеспечить комфорт своим болельщикам, арендовав нормальный стадион? Пусть лучше сидят под открытым небом изнемогая летом от жары, а осенью-весной мокнут под дождем.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.07.2021 19:38
    +3
    Металлист за свой домашний стадион платит 300к за матч, Шахтер за один матч на НСК 550к. Вопрос: в чем неадекватность цены в 270к за один матч на Арене-Львов? Как эти люди хотят чего-то добиться в футболе, если они даже не в состоянии обеспечить комфорт своим болельщикам, арендовав нормальный стадион? Пусть лучше сидят под открытым небом изнемогая летом от жары, а осенью-весной мокнут под дождем.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 14.07.2021 19:43
    +1
    Пускай снимаются с чемпионата, можно подумать что кого то это сильно расстроит
    Ссылка
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