«Подгорает в одном месте». Рух и УАФ продолжают конфликт из-за стадиона

«Рух» на официальном сайте подготовил еще один ответ в адрес УАФ из-за скандала вокруг стадиона «Украина».

Ранее «Рух» отказался играть на «Арене Львов», так как не сумел договориться с руководством стадиона по поводу условий. Клуб решил перебраться на стадион «Украина», однако УАФ понизила категорию этого стадиона до 2-й, поэтому на арене нельзя играть в УПЛ.

«Рух» угрожает сняться с турнира, если УАФ не вернет «Украине» 3-ю категорию.

Одновременно с этим стороны обмениваются выпадами в СМИ. Мирон Маркевич в одном из интервью заявил, что надеется, что стороны найдут компромисс.

На это «Рух» ответил:

«Уважаемый Мирон Богданович, футбольный клуб «Рух» не обязан «находить компромисс» с «Ареной Львов», ведь те условия, которые предлагает руководство этого государственного комплекса, неприемлемы и манипулятивны. И еще - к безопасности на «Арене Львов» также немало вопросов. О чем свидетельствует государственный аудит «Арены Львов», который мы публиковали ранее».

«Также хотели бы обратить внимание горе-журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала никак не связан с содержанием комментария Маркевича. За уши притянутая фраза будто бы Маркевича, что «львовские клубы должны прекратить шантаж», ярко свидетельствует о том, что в УАФ начало очень сильно «подгорать» в одном месте из-за позиции ФК «Рух» относительно действий руководителей украинского футбола».

Отметим, что вместе с «Рухом» на стадион «Украина» захотел перебраться и ФК «Львов».