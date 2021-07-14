Селезнева заинтересовали явно не деньги. Назван потолок зарплат в Минае

После внепланового возвращения «Миная» в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне.
Месячный бюджет зарплатного фонда в «Минае» в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.
Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев договорился с Кобиным о переходе в «Минай».
Накануне стало известно, сколько «Минай» должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Если представить, что у всех сотрудников з/п максимальная (но это точно не так), то выйдет, что в Минае работает аж 320 человек.
Если представить, что у всех сотрудников з/п максимальная (но это точно не так), то выйдет, что в Минае работает аж 320 человек.
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