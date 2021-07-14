Селезнева заинтересовали явно не деньги. Назван потолок зарплат в Минае

«Царю» хватит разве что заправить машину

  • 14.07.2021 14:59
  • 836 просмотров
  • 2 комментария
Селезнева заинтересовали явно не деньги. Назван потолок зарплат в Минае
© Getty Images/Global Images Ukraine

После внепланового возвращения «Миная» в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне.

Месячный бюджет зарплатного фонда в «Минае» в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев договорился с Кобиным о переходе в «Минай».

Накануне стало известно, сколько «Минай» должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 14.07.2021 15:12
    0
    Какая-то чушь.
    Если представить, что у всех сотрудников з/п максимальная (но это точно не так), то выйдет, что в Минае работает аж 320 человек.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 15:10
    +1
    Це йдеться про офіційну зарплатню! А буде слухатись букмекерів, збільшать в десять раз
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 15:10
    +1
    Це йдеться про офіційну зарплатню! А буде слухатись букмекерів, збільшать в десять раз
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 14.07.2021 15:12
    0
    Какая-то чушь.
    Если представить, что у всех сотрудников з/п максимальная (но это точно не так), то выйдет, что в Минае работает аж 320 человек.
    Ссылка
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