Селезнева заинтересовали явно не деньги. Назван потолок зарплат в Минае

После внепланового возвращения «Миная» в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне.

Месячный бюджет зарплатного фонда в «Минае» в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев договорился с Кобиным о переходе в «Минай».

Накануне стало известно, сколько «Минай» должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА.