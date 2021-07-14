Ярослав РАКИЦКИЙ: «Критики Дзюбы ни разу не бегали по кругу»

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал негативное отношение части болельщиков к форварду сборной России Артему Дзюбе после чемпионата Европы-2020.

«Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артему жить и бегать. И как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

Артем сейчас в нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых. Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную? Конечно побьет. При новом тренере, без тренера – побьет!» – сказал Ракицкий.

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