РАКИЦКИЙ: «Зенит обещал мне продление контракта. Я не маленький мальчик»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о своем будущем. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом истекает летом 2022 года.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», - сказал Ракицкий.

Ракицкий перешел в «Зенит» в 2019 году, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне 31-летний украинец провел 24 матча в российской Премьер-Лиге.

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