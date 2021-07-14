РАКИЦКИЙ: «Зенит обещал мне продление контракта. Я не маленький мальчик»

Украинский защитник – о своем будущем

  • 14.07.2021 11:59
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  • 1 комментарий
РАКИЦКИЙ: «Зенит обещал мне продление контракта. Я не маленький мальчик»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о своем будущем. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом истекает летом 2022 года.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», - сказал Ракицкий.

Ракицкий перешел в «Зенит» в 2019 году, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне 31-летний украинец провел 24 матча в российской Премьер-Лиге.

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Источник — Чемпионат

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.07.2021 11:59
    -1
    Обещанного три года ждут. Сепара даже на МатчТВ куесосят.
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