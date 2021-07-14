РАКИЦКИЙ: «Мне нравится в питере, но я украинец, у меня все украинское»

После завершения карьеры защитник намерен вернуться на родину

  • 14.07.2021 11:39
  • 943 просмотра
  • 12 комментариев
РАКИЦКИЙ: «Мне нравится в питере, но я украинец, у меня все украинское»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не планирует жить в Санкт-Петербурге после завершения карьеры, а хочет вернуться в Украину.

«Руководство «Зенита» обещало мне продление контракта. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть.

Да, мне здесь очень нравится. Остаться в Питере после карьеры? Нет. Я украинец, у меня все украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная.

Буду играть до 35 лет. Потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе», - сказал Ракицкий.

Напомним, что Ракицкий перешел в «Зенит» в 2019-м году. Его контракт с российским клубом истекает летом 2022 года.

Читайте также: Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я люблю Украину и отдавал все силы за эту футболку».

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Источник — Чемпионат

(6 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.07.2021 11:59
    0
    dd dent, 14.07.2021 11:43
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    Михалик же бегает.
    Селезнев бегает.
    Клоун сериалы продаёт.
    Петя конфеты делал в Липецке до 2016 года
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.07.2021 11:57
    0
    Joe-777., 14.07.2021 11:51
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    А чё только миколенко.
    Единственный украиноязычных в сборной Роман Яремчук тоже на том фото.
    Жду самую умную в мире Ницой.
    Это же она вброс перед важнейшей игрой 1/4 евро за 30 лет сделала про Довбика.
    Поддержка сборной превыше всего.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 11:57
    +1
    CheMP, 14.07.2021 11:55
    тебя забыли спросить
    Тут ти дійсно правий, зараз забули спитати мене і таких як я, чому тут постят адепта захвата України. Зате тебе ніхто не спитає ніколи.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 11:55
    0
    vizuals, 14.07.2021 11:54
    Скільки можна цього подтетуха тут постити
    тебя забыли спросить
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 11:54
    +4
    Joe-777., 14.07.2021 11:51
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    Почти вся модная украинская тусовка обожает российскую эстраду, и слушает только русскую музыку. Среди футболистов таких, я бы сказал, около 95%
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 11:54
    0
    Скільки можна цього подтетуха тут постити
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 14.07.2021 11:52
    +2
    Оставайся лучше там
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 11:51
    0
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.07.2021 11:51
    0
    В голове только вата! А значит лапоть.
    Ссылка
    Петр Яновский
      Петр Яновский, 14.07.2021 11:48
    0
    dd dent, 14.07.2021 11:43
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    О Зинченко так же думаешь
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 14.07.2021 11:45
    +3
    Ні, ти кусок лайна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.07.2021 11:43
    +1
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.07.2021 11:54
    +4
    Joe-777., 14.07.2021 11:51
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    Почти вся модная украинская тусовка обожает российскую эстраду, и слушает только русскую музыку. Среди футболистов таких, я бы сказал, около 95%
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 14.07.2021 11:45
    +3
    Ні, ти кусок лайна
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 14.07.2021 11:52
    +2
    Оставайся лучше там
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 11:57
    +1
    CheMP, 14.07.2021 11:55
    тебя забыли спросить
    Тут ти дійсно правий, зараз забули спитати мене і таких як я, чому тут постят адепта захвата України. Зате тебе ніхто не спитає ніколи.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.07.2021 11:43
    +1
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.07.2021 11:59
    0
    dd dent, 14.07.2021 11:43
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    Михалик же бегает.
    Селезнев бегает.
    Клоун сериалы продаёт.
    Петя конфеты делал в Липецке до 2016 года
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.07.2021 11:57
    0
    Joe-777., 14.07.2021 11:51
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    А чё только миколенко.
    Единственный украиноязычных в сборной Роман Яремчук тоже на том фото.
    Жду самую умную в мире Ницой.
    Это же она вброс перед важнейшей игрой 1/4 евро за 30 лет сделала про Довбика.
    Поддержка сборной превыше всего.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 14.07.2021 11:55
    0
    vizuals, 14.07.2021 11:54
    Скільки можна цього подтетуха тут постити
    тебя забыли спросить
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 11:54
    0
    Скільки можна цього подтетуха тут постити
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 11:51
    0
    Миколенко вон сепаром оказался,Басту обнимает
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.07.2021 11:51
    0
    В голове только вата! А значит лапоть.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.07.2021 11:48
    0
    dd dent, 14.07.2021 11:43
    Ещё и вернётся небось как ни в чем не бывало и будет бегать аля «патриот» тимощук - тьфу
    О Зинченко так же думаешь
    Ссылка
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