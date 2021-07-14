РАКИЦКИЙ: «Мне нравится в питере, но я украинец, у меня все украинское»

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не планирует жить в Санкт-Петербурге после завершения карьеры, а хочет вернуться в Украину.

«Руководство «Зенита» обещало мне продление контракта. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть.

Да, мне здесь очень нравится. Остаться в Питере после карьеры? Нет. Я украинец, у меня все украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная.

Буду играть до 35 лет. Потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе», - сказал Ракицкий.

Напомним, что Ракицкий перешел в «Зенит» в 2019-м году. Его контракт с российским клубом истекает летом 2022 года.

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