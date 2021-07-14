Минай просматривает сразу двух голкиперов

Закарпатский «Минай» перед официальным возвращением в УПЛ проводит масштабную селекцию с учетом имеющихся финансовых возможностей.

Во вчерашнем спарринге с «Ворсклой» не смог сыграть из-за мышечной травмы голкипер Роман Мысак, ранее выступавший за «Карпаты», «Рух». Для восстановления ему понадобится две недели.

В поединке с полтавчанами ворота закарпатцев защищал еще один потенциальный новичок - Даниил Кучер - воспитанник футбола Днепропетровской области, в последнее время выступавший за латышский РВШ.

Также пытаются трудоустроиться в «Минае» несколько игроков молодежного состава «Шахтера», а также экс-нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев. Он появился в расположении закарпатцев 12 июля и в спарринге с «Ворсклой» (0:0) ограничился лишь предматчевой разминкой.