Минай просматривает сразу двух голкиперов

Также пытаются трудоустроиться в клубе несколько игроков молодежного состава «Шахтера»

  • 14.07.2021 12:15
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Минай просматривает сразу двух голкиперов
© ФК Рух. Роман Мысак

Закарпатский «Минай» перед официальным возвращением в УПЛ проводит масштабную селекцию с учетом имеющихся финансовых возможностей.

Во вчерашнем спарринге с «Ворсклой» не смог сыграть из-за мышечной травмы голкипер Роман Мысак, ранее выступавший за «Карпаты», «Рух». Для восстановления ему понадобится две недели.

В поединке с полтавчанами ворота закарпатцев защищал еще один потенциальный новичок - Даниил Кучер - воспитанник футбола Днепропетровской области, в последнее время выступавший за латышский РВШ.

Также пытаются трудоустроиться в «Минае» несколько игроков молодежного состава «Шахтера», а также экс-нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев. Он появился в расположении закарпатцев 12 июля и в спарринге с «Ворсклой» (0:0) ограничился лишь предматчевой разминкой.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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