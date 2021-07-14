Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки

Аргентинцев в команде больше всего

  • 14.07.2021 07:38
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Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила символическую сборную по итогам Кубка Америки 2021 года.

В команду вошло четыре игрока сборной Аргентины, три сборной Бразилии, также в команде игроки Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.

Напомним, что Аргентина обыграла Бразилию в финале (1:0) и завоевала трофей.

Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Символическая сборная:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);
Защитники: Первис Эступинан (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили);
Полузащитники: Йошимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).

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Источник — Sport.ua

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