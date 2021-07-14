Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила символическую сборную по итогам Кубка Америки 2021 года.
В команду вошло четыре игрока сборной Аргентины, три сборной Бразилии, также в команде игроки Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.
Напомним, что Аргентина обыграла Бразилию в финале (1:0) и завоевала трофей.
Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.
Символическая сборная:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);
Защитники: Первис Эступинан (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили);
Полузащитники: Йошимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).
⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL— Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021
⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.