Месси и Неймар вошли в символическую сборную Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила символическую сборную по итогам Кубка Америки 2021 года.

В команду вошло четыре игрока сборной Аргентины, три сборной Бразилии, также в команде игроки Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.

Напомним, что Аргентина обыграла Бразилию в финале (1:0) и завоевала трофей.

Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Символическая сборная:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

Защитники: Первис Эступинан (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили);

Полузащитники: Йошимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).