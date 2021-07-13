Шахтер анонсировал презентацию новой формы

У клуба теперь новый технический спонсор

  • 13.07.2021 19:52
  • 840 просмотров
  • 29 комментариев
Шахтер анонсировал презентацию новой формы
© ФК Шахтер

«Шахтер» анонсировал презентацию новой игровой формы на сезон 2021/2022. Она состоится в четверг, 15 июля.

Напомним, с нового сезона техническим партнером «Шахтера» стала компания «Puma», которая пришла на смену «Nike». Ранее в сети уже появились фото предполагаемой новой формы «Шахтера».

«Динамо» Киев свою новую форму представит в 20-х числах июля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:49
    -1
    Александр Шевченко, 13.07.2021 20:46
    Кто носит фирму пума, того ипут без шума, но судя по тому как с кротами обошлась Боруссия чувствую это будет не про кротов))
    Сепары отскочили, проиграв 0-10. Боруссия на расслабоне играла. Да и Бавария не стала добивать колорадов при счете 0-7
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:48
    -1
    Frankov11, 13.07.2021 20:45
    Можешь у михалика проконсультироваться,он тебе все раскажет.
    он расскажет, почему днонецкие сепары, массово бегут в самую проклятую страну мира? Посмотри, сколько воспитанников сепарского шлюхтёра бежало на расию за последнее время.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 13.07.2021 20:46
    0
    Кто носит фирму пума, того ипут без шума, но судя по тому как с кротами обошлась Боруссия чувствую это будет не про кротов))
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:46
    +1
    Joe-777., 13.07.2021 20:43
    Как там ваши сепары поживают? тимощук, рахицкий, ордец? Сколько ваши друзья из газпрома вашему хозяину отстегнул за этих ублюдков?
    может Дыряво уже не Киев,а стало Дыряво Москва
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 13.07.2021 20:45
    -1
    Joe-777., 13.07.2021 20:43
    Как там ваши сепары поживают? тимощук, рахицкий, ордец? Сколько ваши друзья из газпрома вашему хозяину отстегнул за этих ублюдков?
    Можешь у михалика проконсультироваться,он тебе все раскажет.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:45
    0
    Joe-777., 13.07.2021 20:36
    Максимка7777, расскажи историю как ты стал беженцем ордловским и душевнобольным человеком
    Максимка 77 ,ты лечиться не пробовала к
    Клава
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:43
    -1
    Frankov11, 13.07.2021 20:38
    Что муSSора фарм ЦСКА это чистая правда,но правильно писать ЦСКА(моксель),моксель это территория на которой одним из проживающих народов были мокши.
    Как там ваши сепары поживают? тимощук, рахицкий, ордец? Сколько ваши друзья из газпрома вашему хозяину отстегнул за этих ублюдков?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:40
    -1
    Frankov11, 13.07.2021 20:38
    Что муSSора фарм ЦСКА это чистая правда,но правильно писать ЦСКА(моксель),моксель это территория на которой одним из проживающих народов были мокши.
    Из какого городишки твой чернокожий шлюхтёр?
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 13.07.2021 20:38
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:26
    Динамо уже не Киев ,а фарм ЦсКа (мокша)
    Что муSSора фарм ЦСКА это чистая правда,но правильно писать ЦСКА(моксель),моксель это территория на которой одним из проживающих народов были мокши.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:38
    -1
    Всемакака777 спалился
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:36
    -1
    Иван Иванов, 13.07.2021 20:26
    Ты типо чёрных не любишь?
    Жить без них не могу
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:36
    -2
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:26
    Динамо уже не Киев ,а фарм ЦсКа (мокша)
    Из какого города твой шахтёр?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 13.07.2021 20:36
    -3
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:22
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Максимка7777, расскажи историю как ты стал беженцем ордловским и душевнобольным человеком
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 20:26
    -2
    ua-igor, 13.07.2021 20:25
    Макс ты постоянно палися то с Миколенко Финляндия иоещечтото
    Ты типо чёрных не любишь?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:26
    0
    ua-igor, 13.07.2021 20:24
    Макс не пались!!!
    Динамо уже не Киев ,а фарм ЦсКа (мокша)
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:25
    0
    Макс ты постоянно палися то с Миколенко Финляндия иоещечтото
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:25
    0
    Иван Иванов, 13.07.2021 20:23
    Ты рассист?
    Он аутист ,и любит быть на подсосе у русской армии
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:24
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:22
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Макс не пались!!!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 20:23
    0
    ua-igor, 13.07.2021 20:19
    Ну вас нах с вашими пидринье Бля понаберали , Ху вас даже итальянцы помогут, с говна пулю не слепишь
    Ты рассист?
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:23
    +1
    --smart-Forever, 13.07.2021 20:04
    «динамко» Киев свою новую форму представит в 20-х числах июля после закупки ее в секонд хенде GEFENG, город Иу, Китай
    Сосиска полосатая такая у вас королатская экипировка гавноедов
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:46
    +1
    Joe-777., 13.07.2021 20:43
    Как там ваши сепары поживают? тимощук, рахицкий, ордец? Сколько ваши друзья из газпрома вашему хозяину отстегнул за этих ублюдков?
    может Дыряво уже не Киев,а стало Дыряво Москва
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:24
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:22
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Макс не пались!!!
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:23
    +1
    --smart-Forever, 13.07.2021 20:04
    «динамко» Киев свою новую форму представит в 20-х числах июля после закупки ее в секонд хенде GEFENG, город Иу, Китай
    Сосиска полосатая такая у вас королатская экипировка гавноедов
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 13.07.2021 20:46
    0
    Кто носит фирму пума, того ипут без шума, но судя по тому как с кротами обошлась Боруссия чувствую это будет не про кротов))
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:45
    0
    Joe-777., 13.07.2021 20:36
    Максимка7777, расскажи историю как ты стал беженцем ордловским и душевнобольным человеком
    Максимка 77 ,ты лечиться не пробовала к
    Клава
    Ссылка
    Frankov11
    online
      Frankov11, 13.07.2021 20:38
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:26
    Динамо уже не Киев ,а фарм ЦсКа (мокша)
    Что муSSора фарм ЦСКА это чистая правда,но правильно писать ЦСКА(моксель),моксель это территория на которой одним из проживающих народов были мокши.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:26
    0
    ua-igor, 13.07.2021 20:24
    Макс не пались!!!
    Динамо уже не Киев ,а фарм ЦсКа (мокша)
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:25
    0
    Макс ты постоянно палися то с Миколенко Финляндия иоещечтото
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 13.07.2021 20:25
    0
    Иван Иванов, 13.07.2021 20:23
    Ты рассист?
    Он аутист ,и любит быть на подсосе у русской армии
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 13.07.2021 20:23
    0
    ua-igor, 13.07.2021 20:19
    Ну вас нах с вашими пидринье Бля понаберали , Ху вас даже итальянцы помогут, с говна пулю не слепишь
    Ты рассист?
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:16
    0
    Чмокай соска
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 13.07.2021 20:14
    0
    Полосатый в новой гавноформе
    Ссылка
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