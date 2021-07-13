Шахтер анонсировал презентацию новой формы

«Шахтер» анонсировал презентацию новой игровой формы на сезон 2021/2022. Она состоится в четверг, 15 июля.
Напомним, с нового сезона техническим партнером «Шахтера» стала компания «Puma», которая пришла на смену «Nike». Ранее в сети уже появились фото предполагаемой новой формы «Шахтера».
«Динамо» Киев свою новую форму представит в 20-х числах июля.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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