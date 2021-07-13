Стало известно, когда Динамо представит новую форму

Новый комплект формы на сезон 2021/2022 «Динамо» Киев представит в 20-х числах июля. Свой первый официальный матч сезона команда Мирчи Луческу проведет 1 августа против «Вереса».
Техническим спонсором и производителем формы останется компания «New Balance». С ней «Динамо» начало сотрудничество в 2018 году.
Контракт был рассчитан на три года. Официально о продлении соглашения пока что не сообщали.
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Источник — Трибуна
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