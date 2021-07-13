Названа дата, когда Динамо проведет первый матч в новом сезоне УПЛ

Первый в этом сезоне официальный матч «Динамо» состоится 1 августа на НСК «Олимпийский».
Именно в этот день столичный клуб будет принимать в Киеве команду «Верес» Ровно.
А вот домашний матч 1-го тура между «Динамо» и «Минаем» будет сыгран в резервный день, 11 августа.
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