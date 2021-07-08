ФОТО. В сети появилась форма Шахтера на новый сезон

Донецкий «Шахтер» официально еще не презентовал свою форму на новый сезон. Однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы «Шахтера»:
Отметим, что с нового сезона техническим спонсором «Шахтера» стала компания Puma, которая пришла на смену Nike.
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Источник — Footyheadlines
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Но я бы ещё добавил кнопочку с подсветкой, чтобы эти угольки на футболке между полосками светились либо включались автоматом когда Шахтёр гол забивает
Но я бы ещё добавил кнопочку с подсветкой, чтобы эти угольки на футболке между полосками светились либо включались автоматом когда Шахтёр гол забивает
Можно конечно же оранжево черный фонтан попробовать.
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