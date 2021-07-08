ФОТО. В сети появилась форма Шахтера на новый сезон

Донецкий «Шахтер» официально еще не презентовал свою форму на новый сезон. Однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы «Шахтера»:

Отметим, что с нового сезона техническим спонсором «Шахтера» стала компания Puma, которая пришла на смену Nike.