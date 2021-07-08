ФОТО. В сети появилась форма Шахтера на новый сезон

Официальной презентации еще не было

  • 08.07.2021 12:47
  • 4006 просмотров
  • 17 комментариев
ФОТО. В сети появилась форма Шахтера на новый сезон

Донецкий «Шахтер» официально еще не презентовал свою форму на новый сезон. Однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы «Шахтера»:

Отметим, что с нового сезона техническим спонсором «Шахтера» стала компания Puma, которая пришла на смену Nike.

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Источник — Footyheadlines

(10 голосов)

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Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.07.2021 13:57
    -1
    Гарна форма. Але якщо знову буде з рекламою Паріматчу, то буде як з братів Маріо. Реклама дуже невдала. І шрифт и кольори. А сама форма на 5.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.07.2021 13:51
    +1
    Красиво
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 08.07.2021 13:34
    +3
    Эта куда лучше, чем прошло сезонный а-ля Галатасарай
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 08.07.2021 13:33
    +3
    Как сказал один умный человек -"главное не форма, а содержание", в этом плане содержание у Шахтера в этом сезоне как никогда , качественное, посмотрим во что оно воплотится.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 13:28
    -7
    Как с привокзального рынка
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 08.07.2021 13:28
    -2
    dd dent, 08.07.2021 12:54
    Не фонтан
    источник
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 08.07.2021 13:19
    +6
    Обещали три комплекта. Интересно увидеть дополнительный комплект)
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 08.07.2021 13:19
    -4
    Trasher311987, 08.07.2021 13:11
    Итак электроэнергия поднялась а вы ее на футболку тыцаете))))
    Ничего, у Шахтёра есть спонсоры, их 40 миллионов, кажись
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 13:11
    -4
    New Zealander, 08.07.2021 13:10
    Как всегда супер!!!
    Но я бы ещё добавил кнопочку с подсветкой, чтобы эти угольки на футболке между полосками светились либо включались автоматом когда Шахтёр гол забивает
    Итак электроэнергия поднялась а вы ее на футболку тыцаете))))
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 08.07.2021 13:10
    -2
    Как всегда супер!!!
    Но я бы ещё добавил кнопочку с подсветкой, чтобы эти угольки на футболке между полосками светились либо включались автоматом когда Шахтёр гол забивает
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 13:10
    -4
    dd dent, 08.07.2021 12:54
    Не фонтан
    Если бы был фонтан то вряд ли бы оценили болельщики шахтера.
    Можно конечно же оранжево черный фонтан попробовать.
    Ссылка
    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 08.07.2021 13:08
    +2
    как-то не привычно без чёрно-оранжевых полосок
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 08.07.2021 13:00
    +3
    Чорна прикольна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 12:54
    -3
    Не фонтан
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 12:54
    +4
    Лава и уголь
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 08.07.2021 12:49
    +3
    О, прикольная
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.07.2021 12:49
    -13
    А где голубые огни бамбас арены?
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 08.07.2021 13:19
    +6
    Обещали три комплекта. Интересно увидеть дополнительный комплект)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 12:54
    +4
    Лава и уголь
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 08.07.2021 13:34
    +3
    Эта куда лучше, чем прошло сезонный а-ля Галатасарай
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 08.07.2021 13:33
    +3
    Как сказал один умный человек -"главное не форма, а содержание", в этом плане содержание у Шахтера в этом сезоне как никогда , качественное, посмотрим во что оно воплотится.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 08.07.2021 13:00
    +3
    Чорна прикольна
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 08.07.2021 12:49
    +3
    О, прикольная
    Ссылка
    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 08.07.2021 13:08
    +2
    как-то не привычно без чёрно-оранжевых полосок
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.07.2021 13:51
    +1
    Красиво
    Ссылка
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