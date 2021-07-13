ВИДЕО. Предматчевая установка Манчини на финал Евро-2020

В сеть попало видео с раздевалки сборной Италии перед началом финального матча Евро-2020 против Англии (победа в серии пенальти). На нем главный тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини называет состав на игру, в качестве шутки сначала отправив на позицию левого защитника травмированного Леонардо Спинаццолу.

После этого Манчини обратился к команде со следующими словами:

«Мне больше нечего сказать. Вы знаете, кто вы, и мы здесь не случайно. Мы сами – хозяева нашей судьбы. Не судья, не соперники – никто. И вы знаете, что должны делать».

Ранее сообщалось о том, что Манчини хотят сделать почетным гражданином Шотландии.