ВИДЕО. Предматчевая установка Манчини на финал Евро-2020

Последние слова наставника сборной Италии перед выходом на поле

  • 13.07.2021 17:38
  • 318 просмотров
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ВИДЕО. Предматчевая установка Манчини на финал Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

В сеть попало видео с раздевалки сборной Италии перед началом финального матча Евро-2020 против Англии (победа в серии пенальти). На нем главный тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини называет состав на игру, в качестве шутки сначала отправив на позицию левого защитника травмированного Леонардо Спинаццолу.

После этого Манчини обратился к команде со следующими словами:

«Мне больше нечего сказать. Вы знаете, кто вы, и мы здесь не случайно. Мы сами – хозяева нашей судьбы. Не судья, не соперники – никто. И вы знаете, что должны делать».

Ранее сообщалось о том, что Манчини хотят сделать почетным гражданином Шотландии.

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Источник — YouTube

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