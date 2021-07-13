ФОТО. Манчини хотят сделать почетным гражданином Шотландии

С таким предложением выступила местная газета

  • 13.07.2021 15:24
  • 1769 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Манчини хотят сделать почетным гражданином Шотландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне финала Евро-2020 шотландская газета «The National» вышла с фото наставника сборной Италии Роберто Манчини на первой полосе. Он был изображен в виде Вильяма Уолласа из фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем позволить им следующие 55 лет болтать об этом (о победе на Евро)», - так издание подписало фото.

После победы Италии в финале Евро-2020 над Англией история получила продолжение. «The National» снова вышла с фото Манчини на первой полосе. Газета призвала наградить тренера за победу над Англией:

«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, который боролся за независимость от Англии. – Прим.) почетным гражданином Шотландии», - гласит заголовок.

К слову, на самом фото Манчини сидит в самолете с Кубком Анри Делоне, а на столе у него – тот самый номер «The National», где он изображен в виде героя фильма «Храброе сердце».

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Источник — The National

(6 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 16:01
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 15:34
    0
    Он моя сосед. Боль в моя дырка задница. Я попадать на евро, он тоже попадать на евро. Я набирай очки, он тоже набирай очки. Я не выходить из группа. Он выходить. Грустно!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 16:01
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 15:34
    0
    Он моя сосед. Боль в моя дырка задница. Я попадать на евро, он тоже попадать на евро. Я набирай очки, он тоже набирай очки. Я не выходить из группа. Он выходить. Грустно!
    Ссылка
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