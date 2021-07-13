ФОТО. Манчини хотят сделать почетным гражданином Шотландии

Накануне финала Евро-2020 шотландская газета «The National» вышла с фото наставника сборной Италии Роберто Манчини на первой полосе. Он был изображен в виде Вильяма Уолласа из фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем позволить им следующие 55 лет болтать об этом (о победе на Евро)», - так издание подписало фото.

После победы Италии в финале Евро-2020 над Англией история получила продолжение. «The National» снова вышла с фото Манчини на первой полосе. Газета призвала наградить тренера за победу над Англией:

«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, который боролся за независимость от Англии. – Прим.) почетным гражданином Шотландии», - гласит заголовок.

К слову, на самом фото Манчини сидит в самолете с Кубком Анри Делоне, а на столе у него – тот самый номер «The National», где он изображен в виде героя фильма «Храброе сердце».