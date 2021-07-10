«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда»

Шотландское издание The National надеется на Роберто Манчини и Италию

  • 10.07.2021 22:55
  • 2849 просмотров
  • 8 комментариев
«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландский журнал The National накануне финала Евро-2020, в котором Италия сыграет с Англией, вышел на первой полосе c фото наставника «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини, которого изобразили в виде Вильяма Уолласа из фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем позволить им следующие 55 лет болтать об этом (о победе на Евро)», - так издание подписало фото.

Отметим, что в Англии первая полоса The National вызвала волну возмущения, а местная пресса назвала ее антианглийской и той, которая «может привести к расколу между Англией и Шотландией».

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:51
    0
    Футбольна Італия 🇮🇹=🏆
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 10.07.2021 23:48
    0
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 10.07.2021 23:37
    0
    BekXanov, 10.07.2021 23:18
    БЛа бла бла Англия возмёт титул
    А если так случится что нет ? Что тогда писать ? УЕФАшная мафия прочла коменты бекханова и решила сдать назад?)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.07.2021 23:34
    +1
    Як краса ... Forza Italia
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 10.07.2021 23:28
    -3
    Та минусуйте сколько вам вздумаеться Англосаксы возьмут верх там всё договорено
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 10.07.2021 23:18
    -4
    БЛа бла бла Англия возмёт титул
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.07.2021 23:18
    +2
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.07.2021 23:02
    +4
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.07.2021 23:02
    +4
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.07.2021 23:18
    +2
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.07.2021 23:34
    +1
    Як краса ... Forza Italia
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:51
    0
    Футбольна Італия 🇮🇹=🏆
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 10.07.2021 23:48
    0
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 10.07.2021 23:37
    0
    BekXanov, 10.07.2021 23:18
    БЛа бла бла Англия возмёт титул
    А если так случится что нет ? Что тогда писать ? УЕФАшная мафия прочла коменты бекханова и решила сдать назад?)))
    Ссылка
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