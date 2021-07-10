Шотландский журнал The National накануне финала Евро-2020, в котором Италия сыграет с Англией, вышел на первой полосе c фото наставника «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини, которого изобразили в виде Вильяма Уолласа из фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не можем позволить им следующие 55 лет болтать об этом (о победе на Евро)», - так издание подписало фото.

Отметим, что в Англии первая полоса The National вызвала волну возмущения, а местная пресса назвала ее антианглийской и той, которая «может привести к расколу между Англией и Шотландией».