Санжар расторг контракт с донецким Олимпиком

После отказа от участия в чемпионате УПЛ руководство «Олимпика» обратилось в ПФЛ Украины с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в Первой лиге.

Если «Олимпик» допустят к выступлениям в Первой лиге Украины, то командой не будет руководить Роман Санжар со своими помощниками, с которыми расторгнуты контракты. При этом клубное руководство все финансовые условия соглашений выполнило.

По предварительной информации, «Олимпик», который готов выступать в Первой лиге, не будет иметь никакого отношения к нынешним владельцам клуба.