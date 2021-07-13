Санжар расторг контракт с донецким Олимпиком

Донецкий клуб выполнил все финансовые обязательства перед тренером

  • 13.07.2021 14:11
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Санжар расторг контракт с донецким Олимпиком
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

После отказа от участия в чемпионате УПЛ руководство «Олимпика» обратилось в ПФЛ Украины с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в Первой лиге.

Если «Олимпик» допустят к выступлениям в Первой лиге Украины, то командой не будет руководить Роман Санжар со своими помощниками, с которыми расторгнуты контракты. При этом клубное руководство все финансовые условия соглашений выполнило.

По предварительной информации, «Олимпик», который готов выступать в Первой лиге, не будет иметь никакого отношения к нынешним владельцам клуба.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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