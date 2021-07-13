Топ-10 открытий Евро-2020

Евро-2020, как и положено статусному турниру, явил футбольному миру новых звезд. Сегодня мы вспомним наиболее ярких из них. Внимание: в наш список попали более-менее новые лица, доселе по-настоящему не зажигавшие на международной арене, посему в нем не оказалось Шика, Бензема, Яремчука, Сеферовича и прочих игроков, которые уже давно на слуху.

Александер ИСАК, сборная Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний нападающий «Тре крунур» изменил типическое представление о скандинавском футболисте: очень техничный и быстрый, с отменным видением поля, хорошим ударом и передачей. Не зря сам Ибрагимович называет его «новым Златаном». Правда, забить на Евро-2020 Исаку не удалось. Зато он вдоволь «повозил» своих соперников по групповому этапу. Даже испанцев. Наряду с ожидаемым действующим лицом сборной Швеции – Форсбергом – Исак второй герой команды на ЧЕ. К нему проявляли интерес многие английские гранды, но парень решил продлить контракт со своим «Реал Сосьедадом» еще на пять лет.

Жереми ДОКУ, сборная Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Осенью прошлого года французский «Ренн» приобрел у бельгийского «Андерлехта» 18-летнего пацана за 26 миллионов евро – некоего Доку. За что такие шальные деньги? А вот за что: в четвертьфинальном матче Евро-2020 Италия – Бельгия именно Доку, а не Лукаку, де Брюйне или Азар, стал лучшим игроком «красных дьяволов». Юный вингер, отвечающий за весь левый край, буквально затерроризировал фланг «Скуадры». Жереми может сыграть и на правом крыле атаки. Четыре года назад его обхаживал «Ливерпуль», но юный игрок просто побоялся идти к мерсисайдцам. Поговаривают, «Ливер» снова положил глаз на таланта. Правда, в этот раз «красным» придется выдержать солидную конкуренцию.

Миккель ДАМСГОР, сборная Дании

Getty Images/Global Images Ukraine

Непохож сей юноша на футболиста сборной Дании: ни ростом не вышел, ни, тем более, фактурой: тщедушный, худосочный, невыразительный какой-то. На вид – ребенок совсем. Но что вы хотите, если парню только двадцать недавно исполнилось. Зато в работе с мячом, с точки зрения техники атакующий полузащитник может дать фору любому. На Родине его называют «датским бразильцем». Он стал самым молодым футболистом в истории сборной Дании, забивавшем на Евро (отличился в воротах сборной России). В полуфинале против Англии Миккель «положил» Пикфорду прямым ударом со штрафного – тоже впервые на нынешнем ЧЕ. За ним уже выстроилась очередь желающих грандов, однако «Сампдория», которой принадлежит юное дарование, дешевле, чем 40 миллионов евро, его вряд ли отдаст.

Дензел ДУМФРИС, сборная Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Всего 15 миллионов евро клаусула Думфриса в его нынешнем клубе – ПСВ, и наверняка голландский клуб не удержит своего таланта, так как после блестящего выступления на Евро интерес к его персоне проявляют многие топовые клубы. Думфриса почти в один голос назвали главным открытием группового этапа ЧЕ. Не зря – правофланговый защитник поучаствовал практически во всех голах своей команды. Украинскому болельщику он запомнился, прежде всего, по игре против нашей команды, в которой он просто «порвал» наш левый фланг. Дензел относительно поздно окунулся в профессиональный футбол: в 18 лет он еще играл на любительском уровне. Лишь три года назад Думфрис громко о себе заявил, перейдя в ПСВ, а затем попав и под знамена «оранье», где стал ключевым исполнителем.

Робин ГОСЕНС, сборная Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Фланговый защитник «Аталанты» провел отличный клубный сезон: и забивал много, и ассистировал. И это при том, что его амплуа – игрок обороны. Однако на уровне национальной сборной Госенс – лицо относительно новое. Но ему удалось затмить более опытных и знаковых партнеров по Бундестим. Именно Робина немецкие болельщики назвали лучшим футболистом Германии на Евро-2020. В феерической игре против Португалии Госенс поучаствовал во всех четырех забитых мячах в ворота тогда еще действующего чемпиона континента. Он был неудержим на фланге, просто уничтожил оппонента своими рывками и подключениями в атаку. А еще на его счету – гол и ассист. Такое впечатление, что Госенс очень давно защищает цвета Бундестим. Однако основным в сборной он стал лишь недавно. Карьеру начал довольно поздно – до 18-ти лет играл за аматоров и подрабатывал кассиром на автозаправке. «Аталанта» - его первый серьезный клуб. Но дальше наверняка будут круче.

Калвин ФИЛЛИПС, сборная Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Уроженец Лидса всю свою карьеру провел в двух тамошних клубах: в «Уэртли» он начинал, в «Лидс Юнайтед» играет и поныне. Каких-либо серьезных (да и не серьезных) достижений у этого парня нет. О нем бы мы не знали вообще ничего, если бы «Лидс» не вернулся в АПЛ. Во главе с неистовым Бьелсой. Под руководством аргентинца Калвин расцвел. Тренер использовал Филлипса сразу на трех позициях: в центре защиты, в средине поля и в центре полузащиты. Благодаря этому универсализму, а еще уникальной работоспособности, игрок «Лидс Юнайтед» и попал в сборную Англии. Его дебют состоялся в сентябре прошлого года. Тем не менее, накануне Евро Филлипс многими не рассматривался на место основного игрока «трех львов». Да и немудрено, ведь на его позиции в сборной выступает капитан «Ливерпуля» Хендерсон. Однако именно Филлипс, а не Хендерсон, стал основным опорным полузащитником команды Саутгейта. И это в первую очередь его достижение, что Англия на нынешнем ЧЕ не проигрывает никому в центре поля.

Леонардо СПИНАЦЦОЛА, сборная Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот реактивный левый защитник – олицетворение всей нынешней «Скуадры адзурры». Вне сборной Италии – он посредственный игрок не самого великого сейчас клуба серии А («Рома»), но в национальной команде – он незаменимый и неудержимый механизм. Леонардо назвали лучшим футболистом матча Италия – Турция. Аналогичный титул Спинаццола получил и после поединка Италия – Австрия. Собственно, до четвертьфинала против сборной Бельгии 28-летний фланговый защитник небезосновательно считался лучшим игроком «Скуадры» и главным открытием Евро-2020. К тому же, он официально признан самым быстрым игроком этого ЧЕ: он развил скорость 33,7 км за час. Был он одним из лучших в своей команде и в четвертьфинале. В частности, спас свои ворота после удара Лукаку. Но на 77 минуте матча с «красными дьяволами» Леонардо получил серьезную травму – порвал ахиллово сухожилие и выбыл из игры на несколько месяцев.

ПЕДРИ, сборная Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

До Евро-2020 универсального полузащитника «Барселоны» Педри весьма осторожно сравнивали с легендой «блауграны» и «Фурии» Иньестой. И не только из-за идентичного амплуа, но и схожей «конституции». 18-летний парень в прошлом сезоне стал основным игроком «Барселоны». Куман любит его за универсализм, а Месси – за технику и уникальное видение поля. Сложно представить, что два года назад Педри топтал «болото» Сегунды в скромном «Лас-Пальмасе». Но талант на то и талант, чтобы очень рано заявить о себе во всеуслышание. 18-летний полузащитник стал незаменимым игроком «Фурии рохи» на Евро-2020. Вот что о нем сказал главный тренер сборной Испании Луис Энрике: «Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал. Я не видел подобного в исполнении 18-летнего игрока ни на Евро, ни на ЧМ, ни на Олимпиаде. Я никогда такого не видел. Это опровергает логику». О посредственностях и выскочках подобное не говорят.

Томаш ГОЛЕШ, сборная Чехии

Getty Images/Global Images Ukraine

Незаметный заметный герой сборной Чехии на Евро-2020. Накануне чемпионата Европы от сборной Чехии ждали немногого. А как иначе, если поколение Недведа и Росицки давно ушло на покой, а из нынешнего состава на статус звезд могут претендовать, разве что, Соучек да Шик. Однако чешской национальной команде на Евро-2020 удалось выступить очень достойно. И одним из самых видных игроков команды был полузащитник Голеш. Собственно, Томаш обратил на себя внимание еще весной, по матчам за пражскую «Славию» в Лиге Европы. Отлично он себя проявил и на чемпионате континента. Особенно в игре против записного фаворита турнира – сборной Нидерландов. 28-летний полузащитник стал главной звездой того матча: в его активе гол и результативная передача. Одно чешское спортивное издание так охарактеризовало игру Голеша против Нидерландов: «Бог».

Марио ГАВРАНОВИЧ, сборная Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

На нынешнем Евро по-настоящему приятно удивили немногие сборные. И национальная команда Швейцарии – в первом ряду. Команда Владимира Петковича на ЧЕ наглядно показала, что умеет побеждать не только в кабинетах, но и на футбольном поле. Отличная функциональная подготовка, тактическая гибкость и неубиенная воля к победе – вот отличительные черты этой команды на Евро-2020. В качестве ее открытия мы выбрали Марио Гаврановича – игрока, результативный удар которого отправил действующих чемпионов мира в глубокий нокаут, от которого они так и не смогли оклематься. 31-летний форвард сборной вышел спасать ситуацию на 73 минуте игры против французов. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы нападающий загребского «Динамо» стал героем Швейцарии. Уверенно реализовал Марио и послематчевый пенальти. Скорее всего, нынешний сезон – самый успешный для Гаврановича и на клубном уровне, и в национальной сборной. Выше уже не прыгнешь – годы не те. Но и того, что есть, хватит с лихвой для воспоминаний на всю оставшуюся жизнь.