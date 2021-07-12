Непрофессионалы и лицемеры! Официальное заявление львовского Руха

Львовский «Рух» отреагировал на слова главы комитета УАФ по вопросам стадионов Геннадия Прокоповича, который ранее рассказал, почему львовский стадион «Украина» лишен 3-й категории. Это решение сделает невозможным проведение на арене матчей УПЛ.

Официальное заявление «Руха» (на украинском языке)

ФК «Рух» з великим інтересом ознайомився з коментарями голови комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Геннадія Прокоповича. Щиро дивує, наскільки пан Прокопович упевнений в абсолютній прозорості та бездоганності рішення очолюваного ним комітету про вилучення стадіону «Україна» у Львові з переліку стадіонів 3-ї категорії.

Пан Прокопович, певно, дуже поспішав, аби хоч щось відповісти на відкрите звернення нашого клубу від п’ятниці, 8 липня. Та так, мабуть, поспішав, що не дочекавшись понеділка та зустрічі з прес-службою рідної асоціації – скористався у суботу послугами іншого ресурсу. А ліпше б почекав і зібрався з думками – бо нашвидкоруч вийшов якийсь неповторний набір кумедності, непрофесіоналізму та лицемірства.

Нам невимовно прикро, що голова комітету з питань стадіонів не знає, що стадіон «Україна» – єдиний в нашій державі стадіон не збудований, а викопаний. І схили чаші залиті та укріплені товстим шаром бетону, у який надалі вмонтовувались сидіння для глядачів. У який спосіб пан Прокопович чисто теоретично уявляє собі за таких обставин «дуже поганий стан трибун»?

Нам вельми незручно, що пан Прокопович не знає встановленого ним же очолюваним комітетом критерію місткості стадіонів 3-ї категорії – 4500 тис. глядачів. Чи на повному серйозні стверджує, що на «Україні» з номінальною місткістю майже 28000 не лишилося такої кількості придатних сидінь? Було б цікаво побачити відповідний документальний опис. Принагідно засвідчуємо, що фан-сектори уболівальників «Карпат» нас не цікавлять – ми їх чемно та надійно обгородимо на час проведення матчів – щоб жоден камікадзе не намагався зашкодити власному здоров’ю. Якщо ж є потреба по інших секторах стадіону справді доставити пару сотню індивідуальних сидінь – не проблема! Чи пан Прокопович вважає, що для «Руху» це аж настільки невирішальний припис?

Коментувати далі більшість подібних «аргументів» просто немає сенсу. Сенс є в тому, щоби заявити: пан Прокопович, інтелігентно мовлячи, свідомо брешуть, стверджуючи, що на стадіон «Україна» «було направлено безліч офіційних звернень щодо усунення недоліків». Бо, щонайменше за останній рік, а тим більше, з моменту присвоєння стадіону 3-ї категорії – жодного офіційно звернення так і не надходило – ані безпосередньо адміністрації стадіону, ані орендареві ТзОВ КПФ «Карпати», ані власникові Управлінню комунального майна Львівської міської ради. Готові вибачитися у своїй неправоті, якщо ви представите такі документальні звернення, але, зрозуміло, разом з належними доказами їх відправки.

Про професіональний рівень організації роботи паном Прокоповичем очолюваного ним комітету свідчить і те, що високопоставлений працівник ДАІ та митної служби часів одного сумнозвісного «проффесора» навіть не навчив свою «інспекцію», яка прибула до Львова 8 липня, правильно виконувати свою роботу. Зазначимо наступне: для того, щоб за результатами сумнозвісної інспекції була процедурна можливість приймати які б то не було рішення – мав бути складений акт перевірки, перераховані недоліки, вказані строки їх виправлення, і з ним під підпис мала ознайомитися приймаюча сторона. Як проходила насправді та «інспекція» – уся Україна мала можливість бачити у прямому етері. Ну, може, для ДАІ воно так у ті часи і належалося, але навіть у цей день ви жодних процедурних навіть передумов для будь-якого правового рішення по стадіону «Україна» – так і не заклали. З пальця висмоктується ліпшіше?

Єдине, про що ми справді не готові стверджувати – це про те, що освітлення стадіону «Україна» відповідає рівню 1400 люкс. Щоправда, ще рік тому при проведенні на стадіоні домашніх матчів змагань ПЛ команди «Карпати» практичних нарікань це ні в кого не викликало. Але тоді хотілося би побачити сертифікати, які підтверджують наявність 1400 люкс у вашому рідному Чернігові, Кропивницькому та Ужгороді. І розумних пояснень при цьому, чому впродовж останнього сезону у темну пору доби там чомусь не грали. Бо стосовно 3-ї категорії цих стадіонів – у вас сумніву, як бачимо, не виникає…

Отож, якщо пан Прокопович справді усвідомлює сенс того, що він наговорив, і готовий відповідати за свої слова – ми чекаємо від шановного пана оприлюднення:

Листів-звернень стосовно недоліків стадіону «Україна» з належними доказами їх відправки чи то адміністрації стадіону, чи то його орендареві або власнику.

Акту інспекції стадіону «Україна» 8 липня 2021 року, оформленого з дотриманням усіх вимог до такого документу.

Сертифікатів освітлення стадіонів у Чернігові, Кропивницькому та Ужгороді.

Бо інакше усі ваші слова та просто порожні слова на захист мундиру.

А поки ви, сподіваємося, таки їх готуватимете – ми приготували для вас один неймовірно цікавий документ. Державний. Офіційний. Про який ви мали б знати на своїй посаді – але, як виглядає, не знаєте. Як казав ще один герой зоряних часів вашої державної служби – то буде «бімба».

Ужасные туалеты. В УАФ пояснили, почему стадион Украина лишен 3-й категории