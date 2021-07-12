Стало известно, в какой лиге будет играть Николаев

Руководство МФК «Николаев» не собирается отступать от изначального решения и новый сезон планирует провести во Второй лиге.

В прошлом сезоне «Николаев» финишировал на четвертом месте в Первой лиге. Однако в июне клуб выступил с заявлением, что не собирается продолжать выступления в этом дивизионе. Тем не менее, этот фактор не помешал ПФЛ провести жеребьевку календаря Первой лиги с участием команды: планировалось, что в первом туре коллектив Сергея Шевченко сыграет дома с «ВПК-Агро».

Неизвестно, кто в следующем сезоне заменит «Николаев» в первом дивизионе, чтобы в лиге играло 16 команд.