Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Саутгейт сделал несколько критически важных ошибок»

43-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от финального поединка Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

«Победила лучшая команда этого Евро. Италия была заряжена на победу, отошла от катеначчо, который мы все знаем. Они здорово играли тактически. Сегодня тактика сыграла очень важную роль. Италия — это та команда, за которую было приятно было болеть. Англичане проиграли этот матч тактически. Мне кажется, Саутгейт сделал несколько критически важных ошибок в заменах. Итальянцы выиграли этот матч за счет тактических перестроений. Шоу начал голевую атаку. Он отдал передачу Кейну, тот отдал Триппьеру. Ди Лоренцо не добежал. Здесь несколько ошибок: Триппьера перекрывали двое игроков, не добежали с Шоу. Уокер грамотно увел двух защитников. Для Саутгейта игра на ноль — самое важное. Первые 20 минут итальянцы не могли прийти в себя. Потом они перестроились. В этом тактический выигрыш Манчини. Италия играла здорово во втором тайме. В моменте с голом итальянцев Бонуччи был совершенно один. Доннарумма очень здорово отыграл. Я согласен, что он — лучший игрок матча. Я не видел в экстратайме ошибок. Не было провалов. Странно, что Саутгейт не выпустил Грилиша раньше. Маунт играл не очень хорошо. Но он быстро принимает решения. Саутгейт поздно выпустил быстрых футболистов. У Пикфорда 32% отраженных пенальти. У Доннаруммы 35%. Саутгейт стоял у истоков реформирования английского футбола», — считает Левченко.