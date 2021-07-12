Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы повесил Саутгейта прямо на Уембли»

Специалист – о поражении Англии в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 15:19
  • 994 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы повесил Саутгейта прямо на Уембли»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями от финального поединка на Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2).

«Саутгейт проиграл тактически. Раньше тактика игры от обороны проходила. В этом же матче, итальянцы играли смело, а вот эти местные – нет. Англичане играли так, как раньше играла Италия. Гол забили, а дальше разрушали и не давали ничего создать. Играть дома, да еще и от обороны – это не тактика. В моменте с первым голом, присутствует ошибка Ди Лоренцо. Кейн отвлек двух игроков сборной Италии, которые его держали. О Шоу забыли, так как он бежал из глубины атаки. О том, что Саутгейт не тренер говорит то, что техничных футболистов заставили не играть в футбол, а отбирать мяч. Мне кажется, что на Стерлинге был пенальти.

Бонуччи бил его под колено. Кейн за все игры себя не показал, потому что задача была отбирать мяч. Кьеллини, при желании, можно было давать красную за фол на Сака. Я сказал, что кто первый не забьет, тот и выиграет серию пенальти. Так и получилось. Когда футболисты притормаживают перед ударом - вратари читают. С шага сильно не ударишь. Бить надо так, как пробил Кейн. Самый неудачный пенальти - удар Бернардески. Никто не бьет пенальти по центру низом. Удар Сака был прочитан Доннаруммой. Пенальти – лотерея. Натренировать их невозможно. Есть психология и усталость. Интересный вопрос: Как Англия сыграла бы в Риме? Из-за судейства в матче Англии с Данией, за Италию болели даже те, кто их до этого не поддерживал. Италия выиграла заслуженно. То, что англичане снимали медали после награждения – неуважение к турниру. Клоуны называется. Я бы повесил Саутгейта прямо на Уембли. Англию дотащили до финала», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.07.2021 15:42
    0
    Леоненко должен сначала своих котов научить играть в футбол а потом уже будет советовать тренеру Англии что надо делать.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 12.07.2021 15:40
    0
    Я бы повесил Саутгейта прямо на Уембли. - Леоненко Виктор и близко не до Саутгейта не доберется) так что кого он там и за что повесит ))?
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    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.07.2021 15:38
    0
    правильно пишется Уэмбли
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.07.2021 15:42
    0
    Леоненко должен сначала своих котов научить играть в футбол а потом уже будет советовать тренеру Англии что надо делать.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 12.07.2021 15:40
    0
    Я бы повесил Саутгейта прямо на Уембли. - Леоненко Виктор и близко не до Саутгейта не доберется) так что кого он там и за что повесит ))?
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.07.2021 15:38
    0
    правильно пишется Уэмбли
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