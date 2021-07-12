Хейт и расизм в соцсетях, вандализм на улицах. Англичане разочарованы Евро

УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, наставник сборной Гарет Саутгейт и другие известные футбольные личности уже отреагировали и осудили поведение многих фанов в адрес игроков национальной команды.

Игроков Букайо Сака, Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда и других в соцсетях накрыло волной хейта и расизма после поражения от Италии в финале Евро-2020.

Особенно досталось тем футболистам, кто не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

Многих адекватных болельщиков удивляет, что сильно ругают 19-летнего Букайо Сака, который взял на себя ответственность, но не реализовал последний пенальти.

Подобное поведение зафиксировали не только в соцсетях, но и на улицах. В Манчестере неизвестные испортили краской мурал в честь игрока МЮ Маркуса Рэшфорда.

Ранее форвард получил Орден Британской Империи за финансирование программы по борьбе с голодом среди детей.

Многие известные в прошлом игроки удивляются, как болельщики могут целый месяц восторгаться своей сборной, а затем оскорблять и угрожать игрокам после одной серии пенальти.