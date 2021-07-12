Хейт и расизм в соцсетях, вандализм на улицах. Англичане разочарованы Евро

Отдельные фаны набросились на игроков

  • 12.07.2021 14:29
  • 4040 просмотров
  • 4 комментария
Хейт и расизм в соцсетях, вандализм на улицах. Англичане разочарованы Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, наставник сборной Гарет Саутгейт и другие известные футбольные личности уже отреагировали и осудили поведение многих фанов в адрес игроков национальной команды.

Игроков Букайо Сака, Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда и других в соцсетях накрыло волной хейта и расизма после поражения от Италии в финале Евро-2020.

Особенно досталось тем футболистам, кто не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

Многих адекватных болельщиков удивляет, что сильно ругают 19-летнего Букайо Сака, который взял на себя ответственность, но не реализовал последний пенальти.

Подобное поведение зафиксировали не только в соцсетях, но и на улицах. В Манчестере неизвестные испортили краской мурал в честь игрока МЮ Маркуса Рэшфорда.

Ранее форвард получил Орден Британской Империи за финансирование программы по борьбе с голодом среди детей.

Многие известные в прошлом игроки удивляются, как болельщики могут целый месяц восторгаться своей сборной, а затем оскорблять и угрожать игрокам после одной серии пенальти.

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Источник — BBC

(10 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.07.2021 15:41
    +1
    АХАХАХА)) Вот нечего было становиться на колени перед черными, черные вас же и подвели. Три черных не забили пенки - совпадения? Нет не думаю. Ну, а то шо черных будут отправлять в Нигерию после матча болелы Англии и дураку было понятно, сколько бы на колени не становились, черный никогда не будет дома в Европе.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 12.07.2021 15:04
    +6
    RoNIkyo, 12.07.2021 14:49
    Прямо як наші фанати: виграли у Шведів - ура, ми найкращі, Шева - Бог, програли англосам - гравці дно, Шеву на мило, Павелку під ніж.
    то хіба дебіляччя всяке говорило що після шведів - "ми-найкращі, шева-бох"...якби не травма бєсєдки, то не було б довбика, і гола відповідно...і шева би показався хоч на крихту тренером, якби в матчі з англами хоч на тайм випустив того ж довбика, пробував освіжати склад, міняти схему, малюнок гри...а так..одоробло тай все..
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 14:49
    +5
    Прямо як наші фанати: виграли у Шведів - ура, ми найкращі, Шева - Бог, програли англосам - гравці дно, Шеву на мило, Павелку під ніж.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 14:41
    +1
    От любви до ненависти один Саутгейт )
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 12.07.2021 15:04
    +6
    RoNIkyo, 12.07.2021 14:49
    Прямо як наші фанати: виграли у Шведів - ура, ми найкращі, Шева - Бог, програли англосам - гравці дно, Шеву на мило, Павелку під ніж.
    то хіба дебіляччя всяке говорило що після шведів - "ми-найкращі, шева-бох"...якби не травма бєсєдки, то не було б довбика, і гола відповідно...і шева би показався хоч на крихту тренером, якби в матчі з англами хоч на тайм випустив того ж довбика, пробував освіжати склад, міняти схему, малюнок гри...а так..одоробло тай все..
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 14:49
    +5
    Прямо як наші фанати: виграли у Шведів - ура, ми найкращі, Шева - Бог, програли англосам - гравці дно, Шеву на мило, Павелку під ніж.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.07.2021 15:41
    +1
    АХАХАХА)) Вот нечего было становиться на колени перед черными, черные вас же и подвели. Три черных не забили пенки - совпадения? Нет не думаю. Ну, а то шо черных будут отправлять в Нигерию после матча болелы Англии и дураку было понятно, сколько бы на колени не становились, черный никогда не будет дома в Европе.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 14:41
    +1
    От любви до ненависти один Саутгейт )
    Ссылка
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