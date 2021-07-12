Возвращайся в Нигерию. Сака жестко оскорбляли после незабитого пенальти

19-летний хавбек сборной Англии Букайо Сака не забил решающий пенальти в ворота Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов в финальном матче Евро-2020.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).

После игры под последним постом Сака в Instagram фаны начали оставлять жесткие комментарии, оскорбляя футболиста на расовой почве. Сака писали «Возвращайся в Нигерию».

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по этому поводу и обещает провести расследование.

Ранее Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти.