Возвращайся в Нигерию. Сака жестко оскорбляли после незабитого пенальти

19-летний хавбек сборной Англии Букайо Сака не забил решающий пенальти в ворота Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов в финальном матче Евро-2020.
Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).
После игры под последним постом Сака в Instagram фаны начали оставлять жесткие комментарии, оскорбляя футболиста на расовой почве. Сака писали «Возвращайся в Нигерию».
Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по этому поводу и обещает провести расследование.
Ранее Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти.
Источник — Daily Mail
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