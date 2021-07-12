Возвращайся в Нигерию. Сака жестко оскорбляли после незабитого пенальти

На молодого футболиста обрушились расисты

  • 12.07.2021 10:00
  • 6953 просмотра
  • 14 комментариев
Возвращайся в Нигерию. Сака жестко оскорбляли после незабитого пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака (в центре)

19-летний хавбек сборной Англии Букайо Сака не забил решающий пенальти в ворота Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов в финальном матче Евро-2020.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).

После игры под последним постом Сака в Instagram фаны начали оставлять жесткие комментарии, оскорбляя футболиста на расовой почве. Сака писали «Возвращайся в Нигерию».

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по этому поводу и обещает провести расследование.

Ранее Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти.

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Источник — Daily Mail

(18 голосов)

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Комментарии
    Konrad
    online
      Konrad, 12.07.2021 10:56
    0
    Кацаpів теж треба в резервації.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 12.07.2021 10:54
    +1
    уефа ди*илы своим BLM весь мир сделали расистами.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.07.2021 10:53
    0
    Нігерійський кошмар)))
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 10:48
    -2
    Срочно выпускайте Пазика, он обнимет, успокоит, может даже поцелует
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 10:45
    +1
    а в чем они не правы? плохой раб оказался
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.07.2021 10:39
    +2
    Сол Кэмпбелл: "Даже не рискуйте ехать на Евро-2012, можете вернуться домой в гробу"
    Ссылка
    XoXoTyH
      XoXoTyH, 12.07.2021 10:39
    +4
    Так ему предложили просто вернуться домой, причем тут расизм?
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 12.07.2021 10:39
    +1
    А забил носили бы на руках ...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 10:31
    +4
    Це називається карма. Прогинайтесь перед ними далі. Тепер вставайте на два коліна з відкритим ротом
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 10:27
    +5
    Они перед ними на коленях,а они им мимо три пеналя ))))
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 10:24
    +2
    никогда такого не было и вот апять
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.07.2021 10:24
    +9
    Вся Англия должна стать на колени перед чёрными пацанами,незабившими пенальти
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 10:20
    +2
    Все, тепер блек донт лайф метер
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 12.07.2021 10:18
    +1
    Что вообще офигели? а на колени перед ним встатавать кто будет?🙂
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.07.2021 10:24
    +9
    Вся Англия должна стать на колени перед чёрными пацанами,незабившими пенальти
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 10:27
    +5
    Они перед ними на коленях,а они им мимо три пеналя ))))
    Ссылка
    XoXoTyH
    online
      XoXoTyH, 12.07.2021 10:39
    +4
    Так ему предложили просто вернуться домой, причем тут расизм?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 10:31
    +4
    Це називається карма. Прогинайтесь перед ними далі. Тепер вставайте на два коліна з відкритим ротом
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.07.2021 10:39
    +2
    Сол Кэмпбелл: "Даже не рискуйте ехать на Евро-2012, можете вернуться домой в гробу"
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 10:24
    +2
    никогда такого не было и вот апять
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 10:20
    +2
    Все, тепер блек донт лайф метер
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 12.07.2021 10:54
    +1
    уефа ди*илы своим BLM весь мир сделали расистами.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 10:45
    +1
    а в чем они не правы? плохой раб оказался
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 12.07.2021 10:39
    +1
    А забил носили бы на руках ...
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 12.07.2021 10:18
    +1
    Что вообще офигели? а на колени перед ним встатавать кто будет?🙂
    Ссылка
    Konrad
    online
      Konrad, 12.07.2021 10:56
    0
    Кацаpів теж треба в резервації.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.07.2021 10:53
    0
    Нігерійський кошмар)))
    Ссылка
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