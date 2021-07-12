Виктор ВАЦКО: «На этом Евро выиграл футбол»

Известный комментатор – о триумфе Италии

  • 12.07.2021 13:15
  • 1531 просмотр
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «На этом Евро выиграл футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от финального поединка на Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2).

«Слава Богу, что на этом чемпионате Европы выиграл футбол. Было понятно, что Англия будет играть в три центральных защитника. Уокер играл правым центральным защитником. Тройка Магуайр – Стоунз – Уокер сыграна. Они играли много раз в таком сочетании. Трипьер и Шоу играли вингбеками. По такой схеме, факт того, что Англия повела в счете на второй минуте - выглядело колоссальной форой. Сегодня роли Маунта и Кейна были очень интересными. Маунт выполнял гибридную роль. Он не был вингером или инсайдом. На острие атаки располагался Стерлинг. Маунт и Кейн опускались глубже.

Манчини пробовал наигрывать схему без ярко выраженного центрфорварда. Но он отказался от этой схемы. Отказался до определенного момента. Состав Италии был прогнозируемым. Был один вопрос: выйдет Иммобиле или ложная девятка? Италия была последовательной в этом матче. Много времени, с точки зрения командного взаимодействия, у итальянцев ничего не получалось. Италия создавала остроту за счет индивидуальных действий. В этом аспекте нужно отметить Кьезу.

Англия защищалась очень здорово. Они закрылись, играли в глубоком оборонном блоке. В моменте с голом Англии, Трипьер никто не атаковал. Ему дали возможность остановиться, наступить на мяч, поднять голову и исполнить подачу. Трипьер вложил в ногу Шоу эту передачу. Кейн начал атаку из зоны опорного полузащитника. Для меня дико то, что за 90 минут на Уэмбли, англичане нанесли один удар в створ ворот, имея линию атаки из которой можно экипировать три команды. Италия держала игру под контролем с середины первого тайма. При результативном стандарте итальянцев, англичане четыре раза проигрывают борьбу за мяч. Кейн сегодня играл как ложная девятка. Англия ползала в экстратайме.

Невероятно то, сколько пробежали команды за матч. Я думаю, матч был бы более аккуратным, если бы Англия не повела в счете на второй минуте. Эту Англию тяжело воспринимать оборонительной, учитывая подбор футболистов в атаке. До выхода Белотти, Манчини перешел на игру с ложной девяткой. В Англии все эксперты говорили о том, что преимущество англичан – скорость. Но как можно использовать скорость, если футболист, находящийся выше всех, в 35-ти метрах от ворот противника? Манчини, прийдя в сборную Италии, все поменял. Я думаю, что если Саутгейт не подаст в отставку, он будет работать дальше со сборной Англии. Задача была – выход в полуфинал и подготовка команды к чемпионату мира 2022. Они будут очень серьезной силой на этом турнире. Мы увидели очень крутой чемпионат с точки зрения тактики», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 12.07.2021 13:44
    +1
    всем спасибо за турнир
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 12.07.2021 13:44
    +1
    всем спасибо за турнир
    Ссылка
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