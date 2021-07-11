11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии.
Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Англия. Иммобиле против Кейна. Стартовые составы команд
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини (к), Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Иммобиле, Барелла, Бонуччи.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн (к), Стерлинг, Триппьер, Филлипс, Маунт.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.