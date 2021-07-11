Италия – Англия. Иммобиле против Кейна. Стартовые составы команд

11 июля в 22:00 в Лондоне пройдет финальный матч Евро-2020

  • 11.07.2021 20:45
  • 1010 просмотров
  • 2 комментария
Италия – Англия. Иммобиле против Кейна. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Италия – Англия. Иммобиле против Кейна. Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини (к), Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Иммобиле, Барелла, Бонуччи.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн (к), Стерлинг, Триппьер, Филлипс, Маунт.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    reheder
    online
      reheder, 11.07.2021 21:01
    0
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.07.2021 21:00
    0
    Скорее Кьеза против Кейна! Иммобиле на чемпионате не тот...
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    reheder
    online
      reheder, 11.07.2021 21:01
    0
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.07.2021 21:00
    0
    Скорее Кьеза против Кейна! Иммобиле на чемпионате не тот...
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