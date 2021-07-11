Тите недоволен. Тренер Бразилии раскритиковал Копа Америка и Аргентину

Бразилия проиграла финал Аргентине

  • 11.07.2021 15:10
  • 3630 просмотров
  • 3 комментария
Тите недоволен. Тренер Бразилии раскритиковал Копа Америка и Аргентину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии в финале Копа Америка проиграла Аргентине 0:1, а наставник бразильцев Тите остался недоволен как организацией турнира, так и действиями соперника в финале.

Копа Америка лишь в последний момент перенесли в Бразилию, что привело к проблемам для команд.

«Организация очень слабая. Поля плохие, игроки подвергали себя риску. На таких турнирах подобного быть не должно. Организовали все в спешке».

«Что касается финала, то матч постоянно останавливался. Мы хотели играть, но был антифутбол. Постоянные симуляции и фолы».

«Все было очень медленно», - сказал Тите.

Ранее организаторы уже штрафовали Тите за критику турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.07.2021 15:37
    +4
    Він правий,якби не якість поля то програли б 2:0
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 11.07.2021 15:24
    +6
    Поле в финале было действительно г, если бы не оно, Месси не запнулся и забил бы второй в конце
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 15:15
    +2
    Адьос амигос дон физручелло
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 11.07.2021 15:24
    +6
    Поле в финале было действительно г, если бы не оно, Месси не запнулся и забил бы второй в конце
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.07.2021 15:37
    +4
    Він правий,якби не якість поля то програли б 2:0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 15:15
    +2
    Адьос амигос дон физручелло
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности