Тите недоволен. Тренер Бразилии раскритиковал Копа Америка и Аргентину

Сборная Бразилии в финале Копа Америка проиграла Аргентине 0:1, а наставник бразильцев Тите остался недоволен как организацией турнира, так и действиями соперника в финале.

Копа Америка лишь в последний момент перенесли в Бразилию, что привело к проблемам для команд.

«Организация очень слабая. Поля плохие, игроки подвергали себя риску. На таких турнирах подобного быть не должно. Организовали все в спешке».

«Что касается финала, то матч постоянно останавливался. Мы хотели играть, но был антифутбол. Постоянные симуляции и фолы».

«Все было очень медленно», - сказал Тите.

Ранее организаторы уже штрафовали Тите за критику турнира.