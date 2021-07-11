Тите недоволен. Тренер Бразилии раскритиковал Копа Америка и Аргентину

Сборная Бразилии в финале Копа Америка проиграла Аргентине 0:1, а наставник бразильцев Тите остался недоволен как организацией турнира, так и действиями соперника в финале.
Копа Америка лишь в последний момент перенесли в Бразилию, что привело к проблемам для команд.
«Организация очень слабая. Поля плохие, игроки подвергали себя риску. На таких турнирах подобного быть не должно. Организовали все в спешке».
«Что касается финала, то матч постоянно останавливался. Мы хотели играть, но был антифутбол. Постоянные симуляции и фолы».
«Все было очень медленно», - сказал Тите.
Ранее организаторы уже штрафовали Тите за критику турнира.
Источник — Reuters
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