Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки

Лионель Месси после трех проигранных финалов Кубка Америки и финала чемпионата мира завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины. Месси по итогам Кубка Америки-2021 стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Звание лучшего снайпера Месси разделил с полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом. Оба забили по четыре гола. Также на счету Месси пять голевых передач.
Лучшим игроком финального матча стал партнер Месси по сборной Анхель Ди Мария.
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Источник — Sport.ua
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