Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины провел великолепный турнир

  • 11.07.2021 09:22
  • 2131 просмотр
  • 1 комментарий
Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси после трех проигранных финалов Кубка Америки и финала чемпионата мира завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины. Месси по итогам Кубка Америки-2021 стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Звание лучшего снайпера Месси разделил с полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом. Оба забили по четыре гола. Также на счету Месси пять голевых передач.

Лучшим игроком финального матча стал партнер Месси по сборной Анхель Ди Мария.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    marioncobretti
      marioncobretti, 11.07.2021 09:52
    -2
    И это достижение никогда не покорится Криштиану Роналду)
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