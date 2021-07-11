Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом Кубка Америки

Лионель Месси после трех проигранных финалов Кубка Америки и финала чемпионата мира завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины. Месси по итогам Кубка Америки-2021 стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Звание лучшего снайпера Месси разделил с полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом. Оба забили по четыре гола. Также на счету Месси пять голевых передач.

Лучшим игроком финального матча стал партнер Месси по сборной Анхель Ди Мария.