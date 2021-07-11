Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки. 33-летней хавбек забил победный мяч, принеся победу «альбиселесте» со счетом 1:0. Для сборной Аргентины победа на Кубке Америки стала первой с 1993 года.
Ранее Аргентина трижды проигрывала в финальных матчах.
GOL Y TÍTULO 👼— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Ángel Di María fue el Jugador del Partido 🏅#VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/wrggs7NpIM
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Источник — Sport.ua
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