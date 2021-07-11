Месси с пятой попытки выиграл финал со сборной Аргентины

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Кубок Америки стал первым трофеем в карьере Лионеля Месси, выигранным со сборной Аргентины.
Ранее Лео играл в четырех финалах в составе своей сборной и обязательно проигрывал, ни разу не забив в основное и дополнительное время.
Все финалы Лионеля Месси с Аргентиной:
Кубок Америки-2007
Бразилия – Аргентина – 3:0
Чемпионат мира-2014
Германия – Аргентина – 1:0
Кубок Америки-2015
Чили – Аргентина – 0:0 (4:1 п.п)
Кубок Америки-2016
Чили – Аргентина – 0:0 (4:2 п.п)
Кубок Америки-2021
Аргентина – Бразилия – 1:0
Источник — Sport.ua
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