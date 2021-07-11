Месси с пятой попытки выиграл финал со сборной Аргентины

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0.

Кубок Америки стал первым трофеем в карьере Лионеля Месси, выигранным со сборной Аргентины.

Ранее Лео играл в четырех финалах в составе своей сборной и обязательно проигрывал, ни разу не забив в основное и дополнительное время.

Все финалы Лионеля Месси с Аргентиной:



Кубок Америки-2007

Бразилия – Аргентина – 3:0

Чемпионат мира-2014

Германия – Аргентина – 1:0

Кубок Америки-2015

Чили – Аргентина – 0:0 (4:1 п.п)

Кубок Америки-2016

Чили – Аргентина – 0:0 (4:2 п.п)

Кубок Америки-2021

Аргентина – Бразилия – 1:0