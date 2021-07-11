ФОТО. Долгожданный трофей для Месси. Сборная Аргентины взяла Кубок Америки

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Таким образом, аргентинцы выиграли континентальное первенство впервые с 1993 года. Кубок Америки стал первым трофеем в карьере Лионеля Месси, выигранным со сборной Аргентины.
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Источник — Sport.ua
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